Додано: Пон 16 лип, 2018 11:18

Natt написав: Тоже, кстати, о них подумала. У них как раз вроде два проекта должны стартовать - один в центре точечная застройка, а второй крупный какой-то. Может, этот или Голосеево? Тоже, кстати, о них подумала. У них как раз вроде два проекта должны стартовать - один в центре точечная застройка, а второй крупный какой-то. Может, этот или Голосеево?



в центре - это на антоновича скорее всего

бывшая стоянка напротив ресторана славянский

изначально планировали там влупить пафосный бц, но сейчас наверное там будет не менее пафосный жк в центре - это на антоновича скорее всегобывшая стоянка напротив ресторана славянскийизначально планировали там влупить пафосный бц, но сейчас наверное там будет не менее пафосный жк

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.