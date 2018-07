Додано: Пон 16 лип, 2018 11:38

Serg-ik написав: kingkongovets написав: в центре - это на антоновича скорее всего



изначально планировали там влупить пафосный бц, но сейчас наверное там будет не менее пафосный жк в центре - это на антоновича скорее всегоизначально планировали там влупить пафосный бц, но сейчас наверное там будет не менее пафосный жк

Неужто градостроители смотрят далеко и глубоко? Центр-для людей, рабочие места-на окраины? Для оптимизации пассажиропотоков. Если застроят центр пафосными ЖК, ждём переноса правительственного квартала и мегастроительства ( с умением наших строителей-на века). И здесь, куда ни поткнись, Флай с кавалирками )))) срывает джек-пот Неужто градостроители смотрят далеко и глубоко? Центр-для людей, рабочие места-на окраины? Для оптимизации пассажиропотоков. Если застроят центр пафосными ЖК, ждём переноса правительственного квартала и мегастроительства ( с умением наших строителей-на века). И здесь, куда ни поткнись, Флай с кавалирками )))) срывает джек-пот



пьете с утра? пьете с утра?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.