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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 лип, 2018 11:35
kingkongovets написав:
в центре - это на антоновича скорее всего
изначально планировали там влупить пафосный бц, но сейчас наверное там будет не менее пафосный жк
Неужто градостроители смотрят далеко и глубоко? Центр-для людей, рабочие места-на окраины? Для оптимизации пассажиропотоков. Если застроят центр пафосными ЖК, ждём переноса правительственного квартала и мегастроительства ( с умением наших строителей-на века). И здесь, куда ни поткнись, Флай с кавалирками )))) срывает джек-пот
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Пон 16 лип, 2018 11:38
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
в центре - это на антоновича скорее всего
изначально планировали там влупить пафосный бц, но сейчас наверное там будет не менее пафосный жк
Неужто градостроители смотрят далеко и глубоко? Центр-для людей, рабочие места-на окраины? Для оптимизации пассажиропотоков. Если застроят центр пафосными ЖК, ждём переноса правительственного квартала и мегастроительства ( с умением наших строителей-на века). И здесь, куда ни поткнись, Флай с кавалирками )))) срывает джек-пот
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kingkongovets
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Додано: Пон 16 лип, 2018 11:56
как вам поднятие цен на проезд пановэ? похоже всё что близко к метро будет снова считатса прелестью и подниметса в цене(ну или перестанет падать на какое то время)
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fenix81
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