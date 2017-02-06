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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1593159415951596

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:в центре - это на антоновича скорее всего

изначально планировали там влупить пафосный бц, но сейчас наверное там будет не менее пафосный жк

Неужто градостроители смотрят далеко и глубоко? Центр-для людей, рабочие места-на окраины? Для оптимизации пассажиропотоков. Если застроят центр пафосными ЖК, ждём переноса правительственного квартала и мегастроительства ( с умением наших строителей-на века). И здесь, куда ни поткнись, Флай с кавалирками )))) срывает джек-пот
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:38

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:в центре - это на антоновича скорее всего

изначально планировали там влупить пафосный бц, но сейчас наверное там будет не менее пафосный жк

Неужто градостроители смотрят далеко и глубоко? Центр-для людей, рабочие места-на окраины? Для оптимизации пассажиропотоков. Если застроят центр пафосными ЖК, ждём переноса правительственного квартала и мегастроительства ( с умением наших строителей-на века). И здесь, куда ни поткнись, Флай с кавалирками )))) срывает джек-пот


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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

как вам поднятие цен на проезд пановэ? похоже всё что близко к метро будет снова считатса прелестью и подниметса в цене(ну или перестанет падать на какое то время)
fenix81
 
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