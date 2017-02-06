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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 лип, 2018 11:35
kingkongovets написав:
в центре - это на антоновича скорее всего
изначально планировали там влупить пафосный бц, но сейчас наверное там будет не менее пафосный жк
Неужто градостроители смотрят далеко и глубоко? Центр-для людей, рабочие места-на окраины? Для оптимизации пассажиропотоков. Если застроят центр пафосными ЖК, ждём переноса правительственного квартала и мегастроительства ( с умением наших строителей-на века). И здесь, куда ни поткнись, Флай с кавалирками )))) срывает джек-пот
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Пон 16 лип, 2018 11:38
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
в центре - это на антоновича скорее всего
изначально планировали там влупить пафосный бц, но сейчас наверное там будет не менее пафосный жк
Неужто градостроители смотрят далеко и глубоко? Центр-для людей, рабочие места-на окраины? Для оптимизации пассажиропотоков. Если застроят центр пафосными ЖК, ждём переноса правительственного квартала и мегастроительства ( с умением наших строителей-на века). И здесь, куда ни поткнись, Флай с кавалирками )))) срывает джек-пот
пьете с утра?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 16 лип, 2018 11:56
как вам поднятие цен на проезд пановэ? похоже всё что близко к метро будет снова считатса прелестью и подниметса в цене(ну или перестанет падать на какое то время)
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fenix81
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Додано: Пон 16 лип, 2018 11:59
fenix81 написав:
как вам поднятие цен на проезд пановэ? похоже всё что близко к метро будет снова считатса прелестью и подниметса в цене(ну или перестанет падать на какое то время)
Та да, +100 гривен в месяц на проезд перевернут КРЖН.
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kyk
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Додано: Пон 16 лип, 2018 12:01
flyman
И шо - цокаль вверх?
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Додано: Пон 16 лип, 2018 12:03
kyk написав: fenix81 написав:
как вам поднятие цен на проезд пановэ? похоже всё что близко к метро будет снова считатса прелестью и подниметса в цене(ну или перестанет падать на какое то время)
Та да, +100 гривен в месяц на проезд перевернут КРЖН.
перевернуть может ужесточение правил парковки, которое начнется в сентябре
когда свой тазик нельзя будет бесплатно бросить возле офиса и связка ипеня+дуповозка перестанет работать, очарование говностроями в ипенях может исчезнуть и в цене поднимется шлак в центре и у метро
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 16 лип, 2018 12:05
kyk написав: fenix81 написав:
как вам поднятие цен на проезд пановэ? похоже всё что близко к метро будет снова считатса прелестью и подниметса в цене(ну или перестанет падать на какое то время)
Та да, +100 гривен в месяц на проезд перевернут КРЖН.
На аренду могут немного повлиять, в первую очередь на объекты с плохой локацией, откуда добираться с 2 пересадками - и это не +100 грн, а порядка +200-300
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Faceless
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Додано: Пон 16 лип, 2018 12:21
Faceless написав:
и это не +100 грн, а порядка +200-300
... с человека.
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Vlad442
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Додано: Пон 16 лип, 2018 12:53
я не говорю что перевернут но по несколько штук зелени накинетса к квартирам с хорошей локацией возле метро ... мне то +300грн начхать но каждый риелтор и каждый прадаван удет тыкать на подросшие цены проезда - и это логично я бы тоже так делал...
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fenix81
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Додано: Пон 16 лип, 2018 13:02
kingkongovets написав: kyk написав: fenix81 написав:
как вам поднятие цен на проезд пановэ? похоже всё что близко к метро будет снова считатса прелестью и подниметса в цене(ну или перестанет падать на какое то время)
Та да, +100 гривен в месяц на проезд перевернут КРЖН.
перевернуть может ужесточение правил парковки, которое начнется в сентябре
когда свой тазик нельзя будет бесплатно бросить возле офиса и связка ипеня+дуповозка перестанет работать, очарование говностроями в ипенях может исчезнуть и в цене поднимется шлак в центре и у метро
Не вірю.
Всім процвітання!
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Первый
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