Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kyk написав: Та да, +100 гривен в месяц на проезд перевернут КРЖН.
перевернуть может ужесточение правил парковки, которое начнется в сентябре когда свой тазик нельзя будет бесплатно бросить возле офиса и связка ипеня+дуповозка перестанет работать, очарование говностроями в ипенях может исчезнуть и в цене поднимется шлак в центре и у метро
Недовольные водилы перекроют Грушевского "бессрочно" и ужесточение правил парковки отменят.
kyk написав: Та да, +100 гривен в месяц на проезд перевернут КРЖН.
перевернуть может ужесточение правил парковки, которое начнется в сентябре когда свой тазик нельзя будет бесплатно бросить возле офиса и связка ипеня+дуповозка перестанет работать, очарование говностроями в ипенях может исчезнуть и в цене поднимется шлак в центре и у метро
Недовольные водилы перекроют Грушевского "бессрочно" и ужесточение правил парковки отменят.
Поэтому введут плату чисто символическую, копейки, чтоб народ приучить к самой необходимости платить за парковку. И штрафы само собой. Бунтовать за копейки никто не будет. А потом много позже будут поднимать стоимость
21.02.2017 Генеральная прокуратура заявляет, что окружение сына бывшего Президента Украины Виктора Януковича Александра совершило попытку снять 100,64 млн гривен со счета в банке «Глобус». Об этом свидетельствует определение Печерского райсуда Киева от 8 февраля,