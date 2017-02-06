Перекроют. И потребуют постройки платных дневных парковок в центре, платных парковок ночных в спальных районах. И подземных апркингов. Побольше. С прямым выходом в метро.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 13:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Перекроют. И потребуют постройки платных дневных парковок в центре, платных парковок ночных в спальных районах. И подземных апркингов. Побольше. С прямым выходом в метро.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:37
Поэтому введут плату чисто символическую, копейки, чтоб народ приучить к самой необходимости платить за парковку. И штрафы само собой. Бунтовать за копейки никто не будет. А потом много позже будут поднимать стоимость
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:41
Размышления насчёт Чикаги по 100 000 за квадрат.
Реклама в инете говорит, что на Чикагу дают кредит, под 20% годовых
Кредит -это когда деньги из банка через заёмщика идут на застройщика...
Кредит выдаёт банк Глобус.
Если банк выдаёт кредит, то он выдаётся под залог. И Чикага по 100 000 за метр-это как-то масштабнее в таком деле, чем эконом -сегмент по 20-25 тыс.
Таким нехитрым способом, под залог несуществующего физически объекта, идут на застройщика...А уж застройщик знают как их использовать, размазывать, изымать из оборота...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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