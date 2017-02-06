RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1594159515961597

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Недовольные водилы перекроют Грушевского "бессрочно" и ужесточение правил парковки отменят.

Перекроют. И потребуют постройки платных дневных парковок в центре, платных парковок ночных в спальных районах. И подземных апркингов. Побольше. С прямым выходом в метро.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8141
З нами з: 10.06.11
Подякував: 150 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:37

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  kyk написав:
Та да, +100 гривен в месяц на проезд перевернут КРЖН.


перевернуть может ужесточение правил парковки, которое начнется в сентябре
когда свой тазик нельзя будет бесплатно бросить возле офиса и связка ипеня+дуповозка перестанет работать, очарование говностроями в ипенях может исчезнуть и в цене поднимется шлак в центре и у метро

Недовольные водилы перекроют Грушевского "бессрочно" и ужесточение правил парковки отменят.


Поэтому введут плату чисто символическую, копейки, чтоб народ приучить к самой необходимости платить за парковку. И штрафы само собой. Бунтовать за копейки никто не будет. А потом много позже будут поднимать стоимость
Mazay256
 
Повідомлень: 178
З нами з: 15.06.16
Подякував: 63 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:41

Размышления насчёт Чикаги по 100 000 за квадрат.

Реклама в инете говорит, что на Чикагу дают кредит, под 20% годовых
https://chicago.kiev.ua/news/pridbati-kvartiru-v-chicago-central-house-stalo-prostishe/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=GDN_Keywords&utm_term=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5&gclid=EAIaIQobChMI7tfArMGj3AIVVb8YCh0rgA3VEAEYASAAEgJxyPD_BwE.

Кредит -это когда деньги из банка через заёмщика идут на застройщика...
Кредит выдаёт банк Глобус.

Как известно, Сергей Мамедов, который является совладельцем банка «Глобус», входит в так называемый «клуб казначеев», выходцами из которого были Арбузов и его первый зам по НБУ Юрий Колобов
http://proudtimes.com.ua/news/3125.html

21.02.2017
Генеральная прокуратура заявляет, что окружение сына бывшего Президента Украины Виктора Януковича Александра совершило попытку снять 100,64 млн гривен со счета в банке «Глобус». Об этом свидетельствует определение Печерского райсуда Киева от 8 февраля,
http://aferist.org/lyudi-sashi-stomatologa-pytalis-uvesti-100-mln-iz-banka-globus/

Если банк выдаёт кредит, то он выдаётся под залог. И Чикага по 100 000 за метр-это как-то масштабнее в таком деле, чем эконом -сегмент по 20-25 тыс.

Таким нехитрым способом, под залог несуществующего физически объекта, идут на застройщика...А уж застройщик знают как их использовать, размазывать, изымать из оборота...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8141
З нами з: 10.06.11
Подякував: 150 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1594159515961597
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1089, 1090, 1091
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10906 1989707
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 лип, 2018 12:15
joniannoxha
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86575
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24963
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58012)
16.07.2018 14:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron