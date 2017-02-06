Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kyk написав: Та да, +100 гривен в месяц на проезд перевернут КРЖН.
перевернуть может ужесточение правил парковки, которое начнется в сентябре когда свой тазик нельзя будет бесплатно бросить возле офиса и связка ипеня+дуповозка перестанет работать, очарование говностроями в ипенях может исчезнуть и в цене поднимется шлак в центре и у метро
Недовольные водилы перекроют Грушевского "бессрочно" и ужесточение правил парковки отменят.
kyk написав: Та да, +100 гривен в месяц на проезд перевернут КРЖН.
перевернуть может ужесточение правил парковки, которое начнется в сентябре когда свой тазик нельзя будет бесплатно бросить возле офиса и связка ипеня+дуповозка перестанет работать, очарование говностроями в ипенях может исчезнуть и в цене поднимется шлак в центре и у метро
Недовольные водилы перекроют Грушевского "бессрочно" и ужесточение правил парковки отменят.
Поэтому введут плату чисто символическую, копейки, чтоб народ приучить к самой необходимости платить за парковку. И штрафы само собой. Бунтовать за копейки никто не будет. А потом много позже будут поднимать стоимость
21.02.2017 Генеральная прокуратура заявляет, что окружение сына бывшего Президента Украины Виктора Януковича Александра совершило попытку снять 100,64 млн гривен со счета в банке «Глобус». Об этом свидетельствует определение Печерского райсуда Киева от 8 февраля,
fenix81 написав:как вам поднятие цен на проезд пановэ? похоже всё что близко к метро будет снова считатса прелестью и подниметса в цене(ну или перестанет падать на какое то время)
Та да, +100 гривен в месяц на проезд перевернут КРЖН.
перевернуть может ужесточение правил парковки, которое начнется в сентябре когда свой тазик нельзя будет бесплатно бросить возле офиса и связка ипеня+дуповозка перестанет работать, очарование говностроями в ипенях может исчезнуть и в цене поднимется шлак в центре и у метро
хм... думаю, що частина може пересісти із міського транспорту в дуповозку, на ціну не вплине, але і не +100 грн, якщо хтось їхав із іпенів і було ( 6 маршрутка +5 метр) * 2 = 22 за день, або 440 за місяць, то тепер буде десь 700 грн., так як проїзд піднявся десь у 1,5 рази, (якщо проїзний). Тобто можуть іпеня подешевшати, а приметрове житло, навряд чи виросте, так як ще витрати ростуть не тільки на проїзд, а і комуналку, і на руках лишається реальних грошей менше, хоча номінально є ріст доходів.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 16 лип, 2018 13:48, всього редагувалось 3 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Serg-ik написав:Реклама в инете говорит, что на Чикагу дают кредит, под 20% годовых
Не 20% годовых, а мин взнос от 20%
Serg-ik написав:Таким нехитрым способом, под залог несуществующего физически объекта, идут на застройщика...А уж застройщик знают как их использовать, размазывать, изымать из оборота...
Для такой схемы без разницы, будет это Чикага, с/х производитель под залог будущего урожая или еще как. Это обычный вывод активов из банка. Схема стара как мир, правда, и похоронила за последние годы многие учреждения.
"Зашморг на шии трудового народу" - это красиво. Танцы с бубном вокруг повышения стоимости проезда - это бред какой-то. Устраивают либо полные неадекваты, либо на заказ. 8 грн. (6,3 грн. по проездному) - проехать в метро в любую точку Киева (где есть метро) - и это дорого? Капец. Народ наш хочет все бесплатно.
airmax78 >>проехать в метро в любую точку Киева (где есть метро) - и это дорого? тут собрались люди которые покупают квартиры и для них хоть 20грн за проезд не будет критично ... те кто продают не всегда такие богатые и психологически поднятие проезда поднимает их продаваемую квартиру до уровня "моя прелесть у самого метро посему я 3 к$ накину к цене своей старой панельки"
airmax78 >> Народ наш хочет все бесплатно. народ да таки странный. в последний день перед подоражанием метро такая орда людей чтоб купить проездной по старой цене !!! так что +300 в месяц ... просто удавятса ... а прадаваны так ваще