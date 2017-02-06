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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1595159615971598>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:13

  kingkongovets написав:
  kyk написав:
Та да, +100 гривен в месяц на проезд перевернут КРЖН.


перевернуть может ужесточение правил парковки, которое начнется в сентябре
когда свой тазик нельзя будет бесплатно бросить возле офиса и связка ипеня+дуповозка перестанет работать, очарование говностроями в ипенях может исчезнуть и в цене поднимется шлак в центре и у метро

Недовольные водилы перекроют Грушевского "бессрочно" и ужесточение правил парковки отменят.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Недовольные водилы перекроют Грушевского "бессрочно" и ужесточение правил парковки отменят.

Перекроют. И потребуют постройки платных дневных парковок в центре, платных парковок ночных в спальных районах. И подземных апркингов. Побольше. С прямым выходом в метро.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:37

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  kyk написав:
Та да, +100 гривен в месяц на проезд перевернут КРЖН.


перевернуть может ужесточение правил парковки, которое начнется в сентябре
когда свой тазик нельзя будет бесплатно бросить возле офиса и связка ипеня+дуповозка перестанет работать, очарование говностроями в ипенях может исчезнуть и в цене поднимется шлак в центре и у метро

Недовольные водилы перекроют Грушевского "бессрочно" и ужесточение правил парковки отменят.


Поэтому введут плату чисто символическую, копейки, чтоб народ приучить к самой необходимости платить за парковку. И штрафы само собой. Бунтовать за копейки никто не будет. А потом много позже будут поднимать стоимость
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:41

Размышления насчёт Чикаги по 100 000 за квадрат.

Реклама в инете говорит, что на Чикагу дают кредит, под 20% годовых
https://chicago.kiev.ua/news/pridbati-kvartiru-v-chicago-central-house-stalo-prostishe/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=GDN_Keywords&utm_term=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5&gclid=EAIaIQobChMI7tfArMGj3AIVVb8YCh0rgA3VEAEYASAAEgJxyPD_BwE.

Кредит -это когда деньги из банка через заёмщика идут на застройщика...
Кредит выдаёт банк Глобус.

Как известно, Сергей Мамедов, который является совладельцем банка «Глобус», входит в так называемый «клуб казначеев», выходцами из которого были Арбузов и его первый зам по НБУ Юрий Колобов
http://proudtimes.com.ua/news/3125.html

21.02.2017
Генеральная прокуратура заявляет, что окружение сына бывшего Президента Украины Виктора Януковича Александра совершило попытку снять 100,64 млн гривен со счета в банке «Глобус». Об этом свидетельствует определение Печерского райсуда Киева от 8 февраля,
http://aferist.org/lyudi-sashi-stomatologa-pytalis-uvesti-100-mln-iz-banka-globus/

Если банк выдаёт кредит, то он выдаётся под залог. И Чикага по 100 000 за метр-это как-то масштабнее в таком деле, чем эконом -сегмент по 20-25 тыс.

Таким нехитрым способом, под залог несуществующего физически объекта, идут на застройщика...А уж застройщик знают как их использовать, размазывать, изымать из оборота...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:44

  kingkongovets написав:
  kyk написав:
  fenix81 написав:как вам поднятие цен на проезд пановэ? похоже всё что близко к метро будет снова считатса прелестью и подниметса в цене(ну или перестанет падать на какое то время)


Та да, +100 гривен в месяц на проезд перевернут КРЖН.


перевернуть может ужесточение правил парковки, которое начнется в сентябре
когда свой тазик нельзя будет бесплатно бросить возле офиса и связка ипеня+дуповозка перестанет работать, очарование говностроями в ипенях может исчезнуть и в цене поднимется шлак в центре и у метро

хм... думаю, що частина може пересісти із міського транспорту в дуповозку,
на ціну не вплине,
але і не +100 грн, якщо хтось їхав із іпенів і було ( 6 маршрутка +5 метр) * 2 = 22 за день, або 440 за місяць, то тепер буде десь 700 грн., так як проїзд піднявся десь у 1,5 рази, (якщо проїзний).
Тобто можуть іпеня подешевшати, а приметрове житло, навряд чи виросте, так як ще витрати ростуть не тільки на проїзд, а і комуналку, і на руках лишається реальних грошей менше, хоча номінально є ріст доходів.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 16 лип, 2018 13:48, всього редагувалось 3 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:45

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Недовольные водилы перекроют Грушевского "бессрочно" и ужесточение правил парковки отменят.

Перекроют. И потребуют постройки платных дневных парковок в центре, платных парковок ночных в спальных районах. И подземных апркингов. Побольше. С прямым выходом в метро.

И гиперлуп! С жетонами по 8 грн.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Реклама в инете говорит, что на Чикагу дают кредит, под 20% годовых

Не 20% годовых, а мин взнос от 20%
  Serg-ik написав:Таким нехитрым способом, под залог несуществующего физически объекта, идут на застройщика...А уж застройщик знают как их использовать, размазывать, изымать из оборота...

Для такой схемы без разницы, будет это Чикага, с/х производитель под залог будущего урожая или еще как. Это обычный вывод активов из банка. Схема стара как мир, правда, и похоронила за последние годы многие учреждения.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Зашморг на шии трудового народу" - это красиво. Танцы с бубном вокруг повышения стоимости проезда - это бред какой-то. Устраивают либо полные неадекваты, либо на заказ. 8 грн. (6,3 грн. по проездному) - проехать в метро в любую точку Киева (где есть метро) - и это дорого? Капец. Народ наш хочет все бесплатно.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:26

airmax78
>>проехать в метро в любую точку Киева (где есть метро) - и это дорого?
тут собрались люди которые покупают квартиры и для них хоть 20грн за проезд не будет критично ...
те кто продают не всегда такие богатые и психологически поднятие проезда поднимает их продаваемую квартиру до уровня "моя прелесть у самого метро посему я 3 к$ накину к цене своей старой панельки"

а если вам 3к не деньги то мне мне да
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:30

airmax78
>> Народ наш хочет все бесплатно.
народ да таки странный. в последний день перед подоражанием метро такая орда людей чтоб купить проездной по старой цене !!!
так что +300 в месяц ... просто удавятса ... а прадаваны так ваще
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