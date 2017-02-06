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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1595159615971598

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  fenix81 написав:те кто продают не всегда такие богатые и психологически поднятие проезда поднимает их продаваемую квартиру до уровня "моя прелесть у самого метро посему я 3 к$ накину к цене своей старой панельки"

А от прелести в опе мира, куда на перекладных добираться, еще -3 куе в цене
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:41

Вопрос по делу: куда посоветуете вложиться?

Думаю взять однокомнатную под аренду, возле метро, бюджет 30тыс-40тыс, и что-бы в этом году можно было зайти на ремонт.

Какие есть варианты?
николай иванович
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:42

Будни Укрбуда
несколько слов о наших «концессионерах». В общем, структуры МВД (ГУ МВД в г. Киеве и Нацгвардия) с микитасевским УкрБуд имеют 6 совместных проектов в Киеве, начатых без всяких согласований или конкурсов. Кроме ЖК «Twin House», это ЖК «Lake House», ЖК «Гвардейский», ЖК «Гармония», ЖК «Верховина» и ЖК «Аристократ». По данным Нацкомфинуслуг, на начало 2018 года в эти совместные проекты были привлечены около 2 миллиардов гривен частных лиц.

Не все объекты столь выдающиеся, как ЖК «Twin House», но все имеют те или иные нарушения, начиная от нанесения ущерба государству минимум на 100 млн грн. с ЖК «Аристократ», или продажей квартир в «админздании с Печерским райотделом милиции» ЖК «Гвардейский».

Вместе с тем количество и многообразие уголовных дел, связанных с компаниями УкрБуда, расследуемых МВД, впечатляет - здесь и подделка решений судов с последующим их использованием, и служебный подлог, и незаконная регистрация права пользования земельными участками, и злоупотребление служебным положением при предоставлении разрешительных документов, и самоуправство, и финансовые махинации, и тому подобное.

Вот если такой шкаф грохнется на КРЖН, что будет с ценами?
Вверх, потому что минус 1 конкурент
Вниз, потому что народ будет сторониться застройщиков?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:50

  Serg-ik написав:Будни Укрбуда
несколько слов о наших «концессионерах». В общем, структуры МВД (ГУ МВД в г. Киеве и Нацгвардия) с микитасевским УкрБуд имеют 6 совместных проектов в Киеве, начатых без всяких согласований или конкурсов. Кроме ЖК «Twin House», это ЖК «Lake House», ЖК «Гвардейский», ЖК «Гармония», ЖК «Верховина» и ЖК «Аристократ». По данным Нацкомфинуслуг, на начало 2018 года в эти совместные проекты были привлечены около 2 миллиардов гривен частных лиц.

Не все объекты столь выдающиеся, как ЖК «Twin House», но все имеют те или иные нарушения, начиная от нанесения ущерба государству минимум на 100 млн грн. с ЖК «Аристократ», или продажей квартир в «админздании с Печерским райотделом милиции» ЖК «Гвардейский».

Вместе с тем количество и многообразие уголовных дел, связанных с компаниями УкрБуда, расследуемых МВД, впечатляет - здесь и подделка решений судов с последующим их использованием, и служебный подлог, и незаконная регистрация права пользования земельными участками, и злоупотребление служебным положением при предоставлении разрешительных документов, и самоуправство, и финансовые махинации, и тому подобное.

Вот если такой шкаф грохнется на КРЖН, что будет с ценами?
Вверх, потому что минус 1 конкурент
Вниз, потому что народ будет сторониться застройщиков?

Урбан Парк забыли - строится на территории воинской части
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Таким нехитрым способом, под залог несуществующего физически объекта, идут на застройщика...А уж застройщик знают как их использовать, размазывать, изымать из оборота...

Взыскивать будут не с застройщика, а с инвестора. С зарплаты, с других активов.
Кредит никак не влияет на риски в схеме "купи котлован". Даже наоборот. Если банк кредитует, то верит в достройку, потому что ему тоже неприятности не нужны. В недостроях наверняка процент оказников больше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:10

  николай иванович написав:Вопрос по делу: куда посоветуете вложиться?

Думаю взять однокомнатную под аренду, возле метро, бюджет 30тыс-40тыс, и что-бы в этом году можно было зайти на ремонт.

Какие есть варианты?

Эврика. В сентябре сдаются 7, 12, 13 дома. Пока открыта переуступка. Так как только сдали два дома и еще сдается 3-и, может продавцы не будут ломить цены из-за конкуренции. В квартире базовый ремонт, нужно вложиться только в санузлы и мебель. Ориентировачная цена сдачи 9-10 тыс в зависимости от наполнения.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:10

Vlad442
Правильно говорите. Только в ситуации, когда надо деньги изъять из банка под любым предлогом, заёмщик будет техническим, формальным. С которого нечего взять, кроме имущественных прав, целевых облигаций и т.п. , за которыми ничего нет.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:12

  fenix81 написав:airmax78
>> Народ наш хочет все бесплатно.
народ да таки странный. в последний день перед подоражанием метро такая орда людей чтоб купить проездной по старой цене !!!
так что +300 в месяц ... просто удавятса ... а прадаваны так ваще

я взяв в перед-перед останній!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:22

  Serg-ik написав:Будни Укрбуда
несколько слов о наших «концессионерах». В общем, структуры МВД (ГУ МВД в г. Киеве и Нацгвардия) с микитасевским УкрБуд имеют 6 совместных проектов в Киеве, начатых без всяких согласований или конкурсов. Кроме ЖК «Twin House», это ЖК «Lake House», ЖК «Гвардейский», ЖК «Гармония», ЖК «Верховина» и ЖК «Аристократ». По данным Нацкомфинуслуг, на начало 2018 года в эти совместные проекты были привлечены около 2 миллиардов гривен частных лиц.

Не все объекты столь выдающиеся, как ЖК «Twin House», но все имеют те или иные нарушения, начиная от нанесения ущерба государству минимум на 100 млн грн. с ЖК «Аристократ», или продажей квартир в «админздании с Печерским райотделом милиции» ЖК «Гвардейский».

Вместе с тем количество и многообразие уголовных дел, связанных с компаниями УкрБуда, расследуемых МВД, впечатляет - здесь и подделка решений судов с последующим их использованием, и служебный подлог, и незаконная регистрация права пользования земельными участками, и злоупотребление служебным положением при предоставлении разрешительных документов, и самоуправство, и финансовые махинации, и тому подобное.

Вот если такой шкаф грохнется на КРЖН, что будет с ценами?
Вверх, потому что минус 1 конкурент
Вниз, потому что народ будет сторониться застройщиков?

Ну, вспомните что произошло с ценами после падения Элиты. На УКО, что удивительно, особой реакции не было. Или может запоздавшая какая.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:25

  Serg-ik написав:Vlad442
Правильно говорите. Только в ситуации, когда надо деньги изъять из банка под любым предлогом, заёмщик будет техническим, формальным. С которого нечего взять, кроме имущественных прав, целевых облигаций и т.п. , за которыми ничего нет.

Серж, выводить деньги из банка, кредитуя ипотеку пусть даже у родственного застройщика - это долго и геморно. Если бы надо было вывести деньги - это сделали бы за 15 минут.
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