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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:34
fenix81 написав:
те кто продают не всегда такие богатые и психологически поднятие проезда поднимает их продаваемую квартиру до уровня "моя прелесть у самого метро посему я 3 к$ накину к цене своей старой панельки"
А от прелести в опе мира, куда на перекладных добираться, еще -3 куе в цене
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:41
Вопрос по делу: куда посоветуете вложиться?
Думаю взять однокомнатную под аренду, возле метро, бюджет 30тыс-40тыс, и что-бы в этом году можно было зайти на ремонт.
Какие есть варианты?
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николай иванович
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:42
Будни Укрбуда
несколько слов о наших «концессионерах». В общем, структуры МВД (ГУ МВД в г. Киеве и Нацгвардия) с микитасевским УкрБуд имеют 6 совместных проектов в Киеве, начатых без всяких согласований или конкурсов. Кроме ЖК «Twin House», это ЖК «Lake House», ЖК «Гвардейский», ЖК «Гармония», ЖК «Верховина» и ЖК «Аристократ». По данным Нацкомфинуслуг, на начало 2018 года в эти совместные проекты были привлечены около 2 миллиардов гривен частных лиц.
Не все объекты столь выдающиеся, как ЖК «Twin House», но все имеют те или иные нарушения, начиная от нанесения ущерба государству минимум на 100 млн грн. с ЖК «Аристократ», или продажей квартир в «админздании с Печерским райотделом милиции» ЖК «Гвардейский».
Вместе с тем количество и многообразие уголовных дел, связанных с компаниями УкрБуда, расследуемых МВД, впечатляет - здесь и подделка решений судов с последующим их использованием, и служебный подлог, и незаконная регистрация права пользования земельными участками, и злоупотребление служебным положением при предоставлении разрешительных документов, и самоуправство, и финансовые махинации, и тому подобное.
Вот если такой шкаф грохнется на КРЖН, что будет с ценами?
Вверх, потому что минус 1 конкурент
Вниз, потому что народ будет сторониться застройщиков?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:50
Serg-ik написав:
Будни Укрбуда
несколько слов о наших «концессионерах». В общем, структуры МВД (ГУ МВД в г. Киеве и Нацгвардия) с микитасевским УкрБуд имеют 6 совместных проектов в Киеве, начатых без всяких согласований или конкурсов. Кроме ЖК «Twin House», это ЖК «Lake House», ЖК «Гвардейский», ЖК «Гармония», ЖК «Верховина» и ЖК «Аристократ». По данным Нацкомфинуслуг, на начало 2018 года в эти совместные проекты были привлечены около 2 миллиардов гривен частных лиц.
Не все объекты столь выдающиеся, как ЖК «Twin House», но все имеют те или иные нарушения, начиная от нанесения ущерба государству минимум на 100 млн грн. с ЖК «Аристократ», или продажей квартир в «админздании с Печерским райотделом милиции» ЖК «Гвардейский».
Вместе с тем количество и многообразие уголовных дел, связанных с компаниями УкрБуда, расследуемых МВД, впечатляет - здесь и подделка решений судов с последующим их использованием, и служебный подлог, и незаконная регистрация права пользования земельными участками, и злоупотребление служебным положением при предоставлении разрешительных документов, и самоуправство, и финансовые махинации, и тому подобное.
Вот если такой шкаф грохнется на КРЖН, что будет с ценами?
Вверх, потому что минус 1 конкурент
Вниз, потому что народ будет сторониться застройщиков?
Урбан Парк забыли - строится на территории воинской части
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:01
Serg-ik написав:
Таким нехитрым способом, под залог несуществующего физически объекта, идут на застройщика...А уж застройщик знают как их использовать, размазывать, изымать из оборота...
Взыскивать будут не с застройщика, а с инвестора. С зарплаты, с других активов.
Кредит никак не влияет на риски в схеме "купи котлован". Даже наоборот. Если банк кредитует, то верит в достройку, потому что ему тоже неприятности не нужны. В недостроях наверняка процент оказников больше.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:10
николай иванович написав:
Вопрос по делу: куда посоветуете вложиться?
Думаю взять однокомнатную под аренду, возле метро, бюджет 30тыс-40тыс, и что-бы в этом году можно было зайти на ремонт.
Какие есть варианты?
Эврика. В сентябре сдаются 7, 12, 13 дома. Пока открыта переуступка. Так как только сдали два дома и еще сдается 3-и, может продавцы не будут ломить цены из-за конкуренции. В квартире базовый ремонт, нужно вложиться только в санузлы и мебель. Ориентировачная цена сдачи 9-10 тыс в зависимости от наполнения.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:10
Vlad442
Правильно говорите. Только в ситуации, когда надо деньги изъять из банка под любым предлогом, заёмщик будет техническим, формальным. С которого нечего взять, кроме имущественных прав, целевых облигаций и т.п. , за которыми ничего нет.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:12
fenix81 написав:airmax78
>> Народ наш хочет все бесплатно.
народ да таки странный. в последний день перед подоражанием метро такая орда людей чтоб купить проездной по старой цене !!!
так что +300 в месяц ... просто удавятса ... а прадаваны так ваще
я взяв в перед-перед останній!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:22
Serg-ik написав:
Будни Укрбуда
несколько слов о наших «концессионерах». В общем, структуры МВД (ГУ МВД в г. Киеве и Нацгвардия) с микитасевским УкрБуд имеют 6 совместных проектов в Киеве, начатых без всяких согласований или конкурсов. Кроме ЖК «Twin House», это ЖК «Lake House», ЖК «Гвардейский», ЖК «Гармония», ЖК «Верховина» и ЖК «Аристократ». По данным Нацкомфинуслуг, на начало 2018 года в эти совместные проекты были привлечены около 2 миллиардов гривен частных лиц.
Не все объекты столь выдающиеся, как ЖК «Twin House», но все имеют те или иные нарушения, начиная от нанесения ущерба государству минимум на 100 млн грн. с ЖК «Аристократ», или продажей квартир в «админздании с Печерским райотделом милиции» ЖК «Гвардейский».
Вместе с тем количество и многообразие уголовных дел, связанных с компаниями УкрБуда, расследуемых МВД, впечатляет - здесь и подделка решений судов с последующим их использованием, и служебный подлог, и незаконная регистрация права пользования земельными участками, и злоупотребление служебным положением при предоставлении разрешительных документов, и самоуправство, и финансовые махинации, и тому подобное.
Вот если такой шкаф грохнется на КРЖН, что будет с ценами?
Вверх, потому что минус 1 конкурент
Вниз, потому что народ будет сторониться застройщиков?
Ну, вспомните что произошло с ценами после падения Элиты. На УКО, что удивительно, особой реакции не было. Или может запоздавшая какая.
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