Додано: Пон 16 лип, 2018 15:10

Vlad442

Правильно говорите. Только в ситуации, когда надо деньги изъять из банка под любым предлогом, заёмщик будет техническим, формальным. С которого нечего взять, кроме имущественных прав, целевых облигаций и т.п. , за которыми ничего нет.

"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери