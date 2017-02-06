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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1597159815991600>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:31

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Vlad442
Правильно говорите. Только в ситуации, когда надо деньги изъять из банка под любым предлогом, заёмщик будет техническим, формальным. С которого нечего взять, кроме имущественных прав, целевых облигаций и т.п. , за которыми ничего нет.

Серж, выводить деньги из банка, кредитуя ипотеку пусть даже у родственного застройщика - это долго и геморно. Если бы надо было вывести деньги - это сделали бы за 15 минут.

Серж топ. Ему виднее. :mrgreen:

На вулицях Кийова панік сейл.
Виноград по 35.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:На вулицях Кийова панік сейл.
Виноград по 35.

Значить на Виноградарі скоро ПА350
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:39

airmax78То есть недостроенная Чикага с хреновыми планировками по 100 000 грн лучше, чем НЛ по 120 000?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:45

  Faceless написав:
  Первый написав:На вулицях Кийова панік сейл.
Виноград по 35.

Значить на Виноградарі скоро ПА350

Не виключаю.
Головне аби не було за всю квартиру на виноградарі 350 дол.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:46

  Serg-ik написав:Vlad442
Правильно говорите. Только в ситуации, когда надо деньги изъять из банка под любым предлогом, заёмщик будет техническим, формальным. С которого нечего взять, кроме имущественных прав, целевых облигаций и т.п. , за которыми ничего нет.

Это вы расскажите заемщику, которые берет миллион, подписываясь всем что есть и что будет под этим кредитом. Расскажите ему, что он формальный и что никто с него ничего брать не будет, а если не будет платить тихо забудут.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:53

Vlad442 У заёмщиков Привата всё так и было: взяли, отправили, ликвидировались.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:26

  Serg-ik написав:Vlad442 У заёмщиков Привата всё так и было: взяли, отправили, ликвидировались.

какие хитрые заемщики привата
не иначе как "с улицы"... :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:42

  Serg-ik написав:airmax78То есть недостроенная Чикага с хреновыми планировками по 100 000 грн лучше, чем НЛ по 120 000?

Чикагу с НЛ я бы не стал сравнивать. Чикага - это будет пуп в центре Киева, архитектурный объект, единственный (пока что) в своем роде. А что такое НЛ? Массовая застройка с спальном районе в прицентралье? Не, реальная ценность недивги в Чикаге и в НЛ несопоставимы. На фоне 100К за метр в Чикаге, НЛ имеет шансы продаваться не дороже чем по полтосу.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:45

DEL
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 16 лип, 2018 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Чикага - это будет пуп в центре Киева, архитектурный объект, единственный (пока что) в своем роде

Перекрёсток в центре большого города-это не пуп, а задница. Известно , что в заднице всегда растёт геморрой...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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