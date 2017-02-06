Додано: Пон 16 лип, 2018 15:39

airmax78То есть недостроенная Чикага с хреновыми планировками по 100 000 грн лучше, чем НЛ по 120 000?

"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери