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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:31
airmax78 написав: Serg-ik написав:Vlad442
Правильно говорите. Только в ситуации, когда надо деньги изъять из банка под любым предлогом, заёмщик будет техническим, формальным. С которого нечего взять, кроме имущественных прав, целевых облигаций и т.п. , за которыми ничего нет.
Серж, выводить деньги из банка, кредитуя ипотеку пусть даже у родственного застройщика - это долго и геморно. Если бы надо было вывести деньги - это сделали бы за 15 минут.
Серж топ. Ему виднее.
На вулицях Кийова панік сейл.
Виноград по 35.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:35
Первый написав:
На вулицях Кийова панік сейл.
Виноград по 35.
Значить на Виноградарі скоро ПА350
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:39
airmax78То есть недостроенная Чикага с хреновыми планировками по 100 000 грн лучше, чем НЛ по 120 000?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:45
Faceless написав: Первый написав:
На вулицях Кийова панік сейл.
Виноград по 35.
Значить на Виноградарі скоро ПА350
Не виключаю.
Головне аби не було за всю квартиру на виноградарі 350 дол.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:46
Serg-ik написав:Vlad442
Правильно говорите. Только в ситуации, когда надо деньги изъять из банка под любым предлогом, заёмщик будет техническим, формальным. С которого нечего взять, кроме имущественных прав, целевых облигаций и т.п. , за которыми ничего нет.
Это вы расскажите заемщику, которые берет миллион, подписываясь всем что есть и что будет под этим кредитом. Расскажите ему, что он формальный и что никто с него ничего брать не будет, а если не будет платить тихо забудут.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:53
Vlad442 У заёмщиков Привата всё так и было: взяли, отправили, ликвидировались.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:26
Serg-ik написав:Vlad442
У заёмщиков Привата всё так и было: взяли, отправили, ликвидировались.
какие хитрые заемщики привата
не иначе как "с улицы"...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:42
Serg-ik написав:airmax78
То есть недостроенная Чикага с хреновыми планировками по 100 000 грн лучше, чем НЛ по 120 000?
Чикагу с НЛ я бы не стал сравнивать. Чикага - это будет пуп в центре Киева, архитектурный объект, единственный (пока что) в своем роде. А что такое НЛ? Массовая застройка с спальном районе в прицентралье? Не, реальная ценность недивги в Чикаге и в НЛ несопоставимы. На фоне 100К за метр в Чикаге, НЛ имеет шансы продаваться не дороже чем по полтосу.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:45
DEL
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 16 лип, 2018 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:59
airmax78 написав:
Чикага - это будет пуп в центре Киева, архитектурный объект, единственный (пока что) в своем роде
Перекрёсток в центре большого города-это не пуп, а задница. Известно , что в заднице всегда растёт геморрой...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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