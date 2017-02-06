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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 лип, 2018 17:07
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Чикага - это будет пуп в центре Киева, архитектурный объект, единственный (пока что) в своем роде
Перекрёсток в центре большого города-это не пуп, а задница. Известно , что в заднице всегда растёт геморрой...
Серж, вы не разбираетесь в пуповой недвиге.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 17:53
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Чикага - это будет пуп в центре Киева, архитектурный объект, единственный (пока что) в своем роде
Перекрёсток в центре большого города-это не пуп, а задница. Известно , что в заднице всегда растёт геморрой...
Серж, вы не разбираетесь в пуповой недвиге.
зато в аренде норм разбирается, каждому свое
главное оружие рашистов - ложь
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