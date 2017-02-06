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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 лип, 2018 17:07
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Чикага - это будет пуп в центре Киева, архитектурный объект, единственный (пока что) в своем роде
Перекрёсток в центре большого города-это не пуп, а задница. Известно , что в заднице всегда растёт геморрой...
Серж, вы не разбираетесь в пуповой недвиге.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 17:53
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Чикага - это будет пуп в центре Киева, архитектурный объект, единственный (пока что) в своем роде
Перекрёсток в центре большого города-это не пуп, а задница. Известно , что в заднице всегда растёт геморрой...
Серж, вы не разбираетесь в пуповой недвиге.
зато в аренде норм разбирается, каждому свое
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Додано: Пон 16 лип, 2018 19:10
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Чикага - это будет пуп в центре Киева, архитектурный объект, единственный (пока что) в своем роде
Перекрёсток в центре большого города-это не пуп, а задница. Известно , что в заднице всегда растёт геморрой...
Серж, вы не разбираетесь в пуповой недвиге.
Да ладно, ЖК Чикаго даже по паркоместам тянет только на эконом клас: 60 паркомест на 236 квартир. Так что тут только одно название пуповое.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 19:27
BIGor написав: airmax78 написав: Serg-ik написав:
Перекрёсток в центре большого города-это не пуп, а задница. Известно , что в заднице всегда растёт геморрой...
Серж, вы не разбираетесь в пуповой недвиге.
Да ладно, ЖК Чикаго даже по паркоместам тянет только на эконом клас: 60 паркомест на 236 квартир. Так что тут только одно название пуповое.
Все продумано. Они не планируют машиноместа под однухи. И, наверное, правильно делают. Хотя, если кто-то начнет однухи объединять под себя, то машиномест не хватит.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 19:28
Комрады, у кого хорошая память: по чем продавалась Гоголевская, 47 года 1.5 назад?
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Додано: Пон 16 лип, 2018 19:36
Вы по всему городу охотитесь, или всё таки какой то определённого район интересует?
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Додано: Пон 16 лип, 2018 19:42
Макс, я вас тоже не пойму. Вы серьёзно что то ищите или прикалываетесь?
Какие параметры поиска у вас и бюджет? Только приземлённые параметры а не воздушные замки...
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Додано: Пон 16 лип, 2018 19:43
Тотальная ревизия модных мопов в радиусе 5 км от Европейской площади.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 19:46
airmax78 написав:Тотальная ревизия модных мопов в радиусе 5 км от Европейской площади.
вы нашли себе прикольное хобби)
а где вам самому то нравится? я не про дом, я про район
поиск золотого сечения цена/качество вас снова может подвести
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Пон 16 лип, 2018 19:48, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 19:46
airmax78 написав:
Тотальная ревизия модных мопов в радиусе 5 км от Европейской площади.
надо заводить свой блог по типу гдежитьхорошо
главное оружие рашистов - ложь
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