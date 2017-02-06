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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 лип, 2018 20:06
trololo написав: airmax78 написав:
Тотальная ревизия модных мопов в радиусе 5 км от Европейской площади.
надо заводить свой блог по типу гдежитьхорошо
не поможет.
на счет этого чела есть старый бородатый анекдот:
Сидит мужик в ресторане, курит. С соседнего столика к нему обращается
дама.
- Извините, не могли бы вы перестать курить. Ваша сигарета меня очень
раздражает.
Мужик, затягиваясь:
- Меня она, вообще, убивает...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 16 лип, 2018 20:25
Yuri_T написав: trololo написав: airmax78 написав:
Тотальная ревизия модных мопов в радиусе 5 км от Европейской площади.
надо заводить свой блог по типу гдежитьхорошо
не поможет.
на счет этого чела есть старый бородатый анекдот:
Сидит мужик в ресторане, курит. С соседнего столика к нему обращается
дама.
- Извините, не могли бы вы перестать курить. Ваша сигарета меня очень
раздражает.
Мужик, затягиваясь:
- Меня она, вообще, убивает...
ну нравится ему этот постоянный поиск идеала, движение - все, результат - ничто)
так всегда бывает, когда затягиваешь с решением
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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