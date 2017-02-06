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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 лип, 2018 20:06
trololo написав: airmax78 написав:
Тотальная ревизия модных мопов в радиусе 5 км от Европейской площади.
надо заводить свой блог по типу гдежитьхорошо
не поможет.
на счет этого чела есть старый бородатый анекдот:
Сидит мужик в ресторане, курит. С соседнего столика к нему обращается
дама.
- Извините, не могли бы вы перестать курить. Ваша сигарета меня очень
раздражает.
Мужик, затягиваясь:
- Меня она, вообще, убивает...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 16 лип, 2018 20:25
Yuri_T написав: trololo написав: airmax78 написав:
Тотальная ревизия модных мопов в радиусе 5 км от Европейской площади.
надо заводить свой блог по типу гдежитьхорошо
не поможет.
на счет этого чела есть старый бородатый анекдот:
Сидит мужик в ресторане, курит. С соседнего столика к нему обращается
дама.
- Извините, не могли бы вы перестать курить. Ваша сигарета меня очень
раздражает.
Мужик, затягиваясь:
- Меня она, вообще, убивает...
ну нравится ему этот постоянный поиск идеала, движение - все, результат - ничто)
так всегда бывает, когда затягиваешь с решением
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 16 лип, 2018 20:39
kingkongovets написав:
так всегда бывает, когда затягиваешь с решением
это верно, сам в такой же ловушке.
немного удивляет такой, в своем роде, эксгибиционизм...
впрочем, каждому своё.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 16 лип, 2018 20:44
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Тотальная ревизия модных мопов в радиусе 5 км от Европейской площади.
вы нашли себе прикольное хобби)
а где вам самому то нравится? я не про дом, я про район
поиск золотого сечения цена/качество вас снова может подвести
В старом центре. Почти везде в старом центре. Меньше всего, если честно, мне нравится на Серебряной миле и Коновальца. На Деловой - нравится. Район за цирком - не нравится. Но вверх от пл. Победы до Сичевых стрельцов - норм. О Гринвилле еще серьезно думаю.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 20:48
Yuri_T написав: kingkongovets написав:
так всегда бывает, когда затягиваешь с решением
это верно, сам в такой же ловушке.
немного удивляет такой, в своем роде, эксгибиционизм...
впрочем, каждому своё.
Я очень доверяю мненю местных экспертов. Жаль, что они меня Голосеево в свое время не удержали. А может я не слышал. Но сейчас я весь во внимании.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 20:49
airmax78 написав: kingkongovets написав:
airmax78 написав:Тотальная ревизия модных мопов в радиусе 5 км от Европейской площади.
вы нашли себе прикольное хобби)
а где вам самому то нравится? я не про дом, я про район
поиск золотого сечения цена/качество вас снова может подвести
В старом центре. Почти везде в старом центре.
отож)
сделайте уже себе подарок - купите то, шо нравится, а не то шо сулит наибольшую выгоду
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 21:33
airmax78 написав: kingkongovets написав:
airmax78 написав:Тотальная ревизия модных мопов в радиусе 5 км от Европейской площади.
вы нашли себе прикольное хобби)
а где вам самому то нравится? я не про дом, я про район
поиск золотого сечения цена/качество вас снова может подвести
В старом центре. Почти везде в старом центре. Меньше всего, если честно, мне нравится на Серебряной миле и Коновальца. На Деловой - нравится. Район за цирком - не нравится. Но вверх от пл. Победы до Сичевых стрельцов - норм. О Гринвилле еще серьезно думаю.
Макс, откуда деньги на гринвилле? 2200 нормальный этаж. 100метров=220к + ремонт = 300к
Вы шо, корейко?)))
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OzzyR
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Додано: Пон 16 лип, 2018 21:38
OzzyR написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
вы нашли себе прикольное хобби)
а где вам самому то нравится? я не про дом, я про район
поиск золотого сечения цена/качество вас снова может подвести
В старом центре. Почти везде в старом центре. Меньше всего, если честно, мне нравится на Серебряной миле и Коновальца. На Деловой - нравится. Район за цирком - не нравится. Но вверх от пл. Победы до Сичевых стрельцов - норм. О Гринвилле еще серьезно думаю.
Макс, откуда деньги на гринвилле? 2200 нормальный этаж. 100метров=220к + ремонт = 300к
Вы шо, корейко?)))
Уже 2200?
Мне обещали 1700.
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airmax78
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Додано: Пон 16 лип, 2018 21:42
Yuri_T написав:
не поможет.
на счет этого чела есть старый бородатый анекдот:
airmax78 это пример того, как человека может изуродовать навязчивая идея. Может какой-то психиатр напишет диссертацию, а нам-то за что? Нужно создать петицию администрации форума, что можно отправлять в бан при первых навязчивых признаках психического расстройства, если 2/3 участников темы проголосуют за это.
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Vlad442
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Додано: Пон 16 лип, 2018 21:44
Vlad442 написав: Yuri_T написав:
не поможет.
на счет этого чела есть старый бородатый анекдот:
airmax78 это пример того, как человека может изуродовать навязчивая идея. Может какой-то психиатр напишет диссертацию, а нам-то за что? Нужно создать петицию администрации форума, что можно отправлять в бан при первых навязчивых признаках психического расстройства, если 2/3 участников темы проголосуют за это.
Ну ничесе тут психиатров на ветке.
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airmax78
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