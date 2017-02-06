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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1599160016011602>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 20:06

  trololo написав:
  airmax78 написав:Тотальная ревизия модных мопов в радиусе 5 км от Европейской площади.


надо заводить свой блог по типу гдежитьхорошо

не поможет.
на счет этого чела есть старый бородатый анекдот:
Сидит мужик в ресторане, курит. С соседнего столика к нему обращается
дама.
- Извините, не могли бы вы перестать курить. Ваша сигарета меня очень
раздражает.
Мужик, затягиваясь:
- Меня она, вообще, убивает...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 20:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Yuri_T написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Тотальная ревизия модных мопов в радиусе 5 км от Европейской площади.


надо заводить свой блог по типу гдежитьхорошо

не поможет.
на счет этого чела есть старый бородатый анекдот:
Сидит мужик в ресторане, курит. С соседнего столика к нему обращается
дама.
- Извините, не могли бы вы перестать курить. Ваша сигарета меня очень
раздражает.
Мужик, затягиваясь:
- Меня она, вообще, убивает...


ну нравится ему этот постоянный поиск идеала, движение - все, результат - ничто)
так всегда бывает, когда затягиваешь с решением
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 20:39

  kingkongovets написав:так всегда бывает, когда затягиваешь с решением

это верно, сам в такой же ловушке.
немного удивляет такой, в своем роде, эксгибиционизм...
впрочем, каждому своё.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 20:44

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Тотальная ревизия модных мопов в радиусе 5 км от Европейской площади.


вы нашли себе прикольное хобби)
а где вам самому то нравится? я не про дом, я про район
поиск золотого сечения цена/качество вас снова может подвести

В старом центре. Почти везде в старом центре. Меньше всего, если честно, мне нравится на Серебряной миле и Коновальца. На Деловой - нравится. Район за цирком - не нравится. Но вверх от пл. Победы до Сичевых стрельцов - норм. О Гринвилле еще серьезно думаю.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 20:48

  Yuri_T написав:
  kingkongovets написав:так всегда бывает, когда затягиваешь с решением

это верно, сам в такой же ловушке.
немного удивляет такой, в своем роде, эксгибиционизм...
впрочем, каждому своё.

Я очень доверяю мненю местных экспертов. Жаль, что они меня Голосеево в свое время не удержали. А может я не слышал. Но сейчас я весь во внимании.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 20:49

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Тотальная ревизия модных мопов в радиусе 5 км от Европейской площади.


вы нашли себе прикольное хобби)
а где вам самому то нравится? я не про дом, я про район
поиск золотого сечения цена/качество вас снова может подвести

В старом центре. Почти везде в старом центре.


отож)
сделайте уже себе подарок - купите то, шо нравится, а не то шо сулит наибольшую выгоду
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:33

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Тотальная ревизия модных мопов в радиусе 5 км от Европейской площади.


вы нашли себе прикольное хобби)
а где вам самому то нравится? я не про дом, я про район
поиск золотого сечения цена/качество вас снова может подвести

В старом центре. Почти везде в старом центре. Меньше всего, если честно, мне нравится на Серебряной миле и Коновальца. На Деловой - нравится. Район за цирком - не нравится. Но вверх от пл. Победы до Сичевых стрельцов - норм. О Гринвилле еще серьезно думаю.


Макс, откуда деньги на гринвилле? 2200 нормальный этаж. 100метров=220к + ремонт = 300к
Вы шо, корейко?)))
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:38

  OzzyR написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:вы нашли себе прикольное хобби)
а где вам самому то нравится? я не про дом, я про район
поиск золотого сечения цена/качество вас снова может подвести

В старом центре. Почти везде в старом центре. Меньше всего, если честно, мне нравится на Серебряной миле и Коновальца. На Деловой - нравится. Район за цирком - не нравится. Но вверх от пл. Победы до Сичевых стрельцов - норм. О Гринвилле еще серьезно думаю.


Макс, откуда деньги на гринвилле? 2200 нормальный этаж. 100метров=220к + ремонт = 300к
Вы шо, корейко?)))

Уже 2200? :shock: Мне обещали 1700.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:не поможет.
на счет этого чела есть старый бородатый анекдот:

airmax78 это пример того, как человека может изуродовать навязчивая идея. Может какой-то психиатр напишет диссертацию, а нам-то за что? Нужно создать петицию администрации форума, что можно отправлять в бан при первых навязчивых признаках психического расстройства, если 2/3 участников темы проголосуют за это.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:44

  Vlad442 написав:
  Yuri_T написав:не поможет.
на счет этого чела есть старый бородатый анекдот:

airmax78 это пример того, как человека может изуродовать навязчивая идея. Может какой-то психиатр напишет диссертацию, а нам-то за что? Нужно создать петицию администрации форума, что можно отправлять в бан при первых навязчивых признаках психического расстройства, если 2/3 участников темы проголосуют за это.

Ну ничесе тут психиатров на ветке.
airmax78
 
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