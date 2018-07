Додано: Пон 16 лип, 2018 20:25

Yuri_T написав: trololo написав: airmax78 написав: Тотальная ревизия модных мопов в радиусе 5 км от Европейской площади. Тотальная ревизия модных мопов в радиусе 5 км от Европейской площади.



надо заводить свой блог по типу гдежитьхорошо надо заводить свой блог по типу гдежитьхорошо

не поможет.

на счет этого чела есть старый бородатый анекдот:

Сидит мужик в ресторане, курит. С соседнего столика к нему обращается

дама.

- Извините, не могли бы вы перестать курить. Ваша сигарета меня очень

раздражает.

Мужик, затягиваясь:

не поможет.

на счет этого чела есть старый бородатый анекдот:



ну нравится ему этот постоянный поиск идеала, движение - все, результат - ничто)

ну нравится ему этот постоянный поиск идеала, движение - все, результат - ничто)

так всегда бывает, когда затягиваешь с решением

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.