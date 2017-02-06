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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 лип, 2018 21:49
Yuri_T написав: kingkongovets написав:
так всегда бывает, когда затягиваешь с решением
это верно, сам в такой же ловушке.
немного удивляет такой, в своем роде, эксгибиционизм...
впрочем, каждому своё.
Это кризис среднего возраста
ДС мне друг, но истина дороже
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