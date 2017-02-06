Это кризис среднего возраста
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 лип, 2018 21:49
Это кризис среднего возраста
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Пон 16 лип, 2018 22:21
Додано: Пон 16 лип, 2018 22:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эйр, не превращайтесь во Флая, который в лучах софитов прикручивает к кладке из вапна проволокой свеженайденный на свалке Виллерой Бох, слегка побитый задами буржуинов, и торжественно перед всеми повышающим аренду на цокаль из-за этого дизайнерского элемента.
Вот там эксбигиционизм и заскоки по претензиям(по экономии средств). А вы будьте офицером всё же(запаса)
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Чикага - самое топовое место Киева. Живя там авто вообще не нужно.
А если уж кому-то надо то у него будет личный водитель который подъедет в нужный момент ко входу.
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:11
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
имхо там подавляющее большинство квартир будет с махновскими интерьерами сдаваться за мегадорого, элитные апартменты, дорогие шлюхи, депутаты, вся эта псевдоэлитная мичпуха, экспаты и гостиничный сервис для артистов
для жизни там вряд ли кто возьмет, разве шо как резервный аэродром при наличии загородного дома
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 16 лип, 2018 23:12, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:12
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:15
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ребята, при чем тут эгсгибиционизм? После эпик фейла с прелестью, я, прежде чем сделать очередной роковой шаг, должен услышать все за и против. Чтобы больше такая трагедия не повторилась.
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:31
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
бюджет озвучьте, максим эрнастыч
так шоп именно от души
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всем привет.Выскажите ваше мнение по ЖК "Poetica" ул. Дегтяревская, 25а, проект интересный,место не плохое.Даже при наличии всех разрешительных док.стоит ли связываться?
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