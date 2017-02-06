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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1599160016011602

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:49

  Yuri_T написав:
  kingkongovets написав:так всегда бывает, когда затягиваешь с решением

это верно, сам в такой же ловушке.
немного удивляет такой, в своем роде, эксгибиционизм...
впрочем, каждому своё.

Это кризис среднего возраста
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:21

  ребе Нок написав:
  Yuri_T написав:это верно, сам в такой же ловушке.
немного удивляет такой, в своем роде, эксгибиционизм...
впрочем, каждому своё.

Это кризис среднего возраста

Это кризис всего подряд. Есть паник селл, а у меня сейчас паник бай.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эйр, не превращайтесь во Флая, который в лучах софитов прикручивает к кладке из вапна проволокой свеженайденный на свалке Виллерой Бох, слегка побитый задами буржуинов, и торжественно перед всеми повышающим аренду на цокаль из-за этого дизайнерского элемента.
Вот там эксбигиционизм и заскоки по претензиям(по экономии средств). А вы будьте офицером всё же(запаса)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Да ладно, ЖК Чикаго даже по паркоместам тянет только на эконом клас: 60 паркомест на 236 квартир. Так что тут только одно название пуповое.


Чикага - самое топовое место Киева. Живя там авто вообще не нужно.
А если уж кому-то надо то у него будет личный водитель который подъедет в нужный момент ко входу.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Alex6 написав:
Чикага - самое топовое место Киева. Живя там авто вообще не нужно.
А если уж кому-то надо то у него будет личный водитель который подъедет в нужный момент ко входу.


имхо там подавляющее большинство квартир будет с махновскими интерьерами сдаваться за мегадорого, элитные апартменты, дорогие шлюхи, депутаты, вся эта псевдоэлитная мичпуха, экспаты и гостиничный сервис для артистов
для жизни там вряд ли кто возьмет, разве шо как резервный аэродром при наличии загородного дома
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 16 лип, 2018 23:12, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:12

  airmax78 написав:Уже 2200? :shock: Мне обещали 1700.

1750 -2й этажс видом в стену. Вас устроит?
Что то приличное стоит других денег
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:15

  OzzyR написав:
  airmax78 написав:Уже 2200? :shock: Мне обещали 1700.

1750 -2й этажс видом в стену. Вас устроит?
Что то приличное стоит других денег

Да ладно. Вы давно с ОП общались? Речь же не об однухах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, при чем тут эгсгибиционизм? После эпик фейла с прелестью, я, прежде чем сделать очередной роковой шаг, должен услышать все за и против. Чтобы больше такая трагедия не повторилась.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:31

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Ребята, при чем тут эгсгибиционизм? После эпик фейла с прелестью, я, прежде чем сделать очередной роковой шаг, должен услышать все за и против. Чтобы больше такая трагедия не повторилась.


бюджет озвучьте, максим эрнастыч
так шоп именно от души
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем привет.Выскажите ваше мнение по ЖК "Poetica" ул. Дегтяревская, 25а, проект интересный,место не плохое.Даже при наличии всех разрешительных док.стоит ли связываться?
mongo
 
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