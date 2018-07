Додано: Пон 16 лип, 2018 23:11

Alex6 написав:

Чикага - самое топовое место Киева. Живя там авто вообще не нужно.

А если уж кому-то надо то у него будет личный водитель который подъедет в нужный момент ко входу.



имхо там подавляющее большинство квартир будет с махновскими интерьерами сдаваться за мегадорого, элитные апартменты, дорогие шлюхи, депутаты, вся эта псевдоэлитная мичпуха, экспаты и гостиничный сервис для артистов

для жизни там вряд ли кто возьмет, разве шо как резервный аэродром при наличии загородного дома

