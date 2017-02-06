Zebra написав: В 2012-2013 годах все понимали, что курс 8 не удержится, грядет кризис - но продолжали держать гривны в банках, даже в феврале 2014 года. В 2013 кажется был пик на рынке недвиги по сделкам после 2008. Короче самые терпеливые дождались хрущей по шаре, да и новостроек тоже.



Сидим в зеленом американце и не рыпаемся пока. Как по мне на рынке грядет перепроизводство. Максимум до 2020 что то будет. Либо мировой кризис, либо Путин будет наступать на Мариуполь. До 2020 у многих компаний, государств составлены генпланы. Будут закрывать десятилетку и это может отразиться на мировых финансовых рынках.



P.S. Сам покупал недвигу в 2007 и 2013 годах. Но у меня выбора не было, надо было в первом случае где то жить, во втором построили шикарный дом в центре города, не мог устоять.