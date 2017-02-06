Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Yuri_T написав:это верно, сам в такой же ловушке. немного удивляет такой, в своем роде, эксгибиционизм... впрочем, каждому своё.
Это кризис среднего возраста
Это кризис всего подряд. Есть паник селл, а у меня сейчас паник бай.
В 2012-2013 годах все понимали, что курс 8 не удержится, грядет кризис - но продолжали держать гривны в банках, даже в феврале 2014 года. В 2013 кажется был пик на рынке недвиги по сделкам после 2008. Короче самые терпеливые дождались хрущей по шаре, да и новостроек тоже.
Сидим в зеленом американце и не рыпаемся пока. Как по мне на рынке грядет перепроизводство. Максимум до 2020 что то будет. Либо мировой кризис, либо Путин будет наступать на Мариуполь. До 2020 у многих компаний, государств составлены генпланы. Будут закрывать десятилетку и это может отразиться на мировых финансовых рынках.
P.S. Сам покупал недвигу в 2007 и 2013 годах. Но у меня выбора не было, надо было в первом случае где то жить, во втором построили шикарный дом в центре города, не мог устоять.
Zebra написав:В 2012-2013 годах все понимали, что курс 8 не удержится, грядет кризис - но продолжали держать гривны в банках, даже в феврале 2014 года. В 2013 кажется был пик на рынке недвиги по сделкам после 2008. Короче самые терпеливые дождались хрущей по шаре, да и новостроек тоже.
Сидим в зеленом американце и не рыпаемся пока. Как по мне на рынке грядет перепроизводство. Максимум до 2020 что то будет. Либо мировой кризис, либо Путин будет наступать на Мариуполь. До 2020 у многих компаний, государств составлены генпланы. Будут закрывать десятилетку и это может отразиться на мировых финансовых рынках.
P.S. Сам покупал недвигу в 2007 и 2013 годах. Но у меня выбора не было, надо было в первом случае где то жить, во втором построили шикарный дом в центре города, не мог устоять.
Зачем ждать? Верняк что-то будет. Че не продать 2007 года или 2013 и усредниться. Деньги плывут мимо
airmax78 написав:Ребята, при чем тут эгсгибиционизм? После эпик фейла с прелестью, я, прежде чем сделать очередной роковой шаг, должен услышать все за и против. Чтобы больше такая трагедия не повторилась.
Ну зато хоть драматический сюжет в теме есть, или нам снова на ночь Санта Барбару пересматривать?
Zebra написав:Как по мне на рынке грядет перепроизводство. Максимум до 2020 что то будет. Либо мировой кризис, либо Путин будет наступать на Мариуполь.
Нет перепроизводства, достраивают что есть и нового мало. Если Петро пройдет на второй срок то ниче не будет, никаких резких изменений. Никто никуда не нападет.
Если петро фальсифицирует выборы то будет новый майдан. При такой нестабильности недвига вниз а не никаких резких изменений.
Навіщо фальсифікувати? Все буде ок.
Ти вибереш бойка, Для чого? Щоб все у всіх було ок, а це добре для кржн, антей вибере Юлю, для чого? Щоб все було у всіх ОК - добре для кржн. Я виберу Петра, Для чого щоб все у всіх було ок. Ніхто не вибере гриценка. В любому випадку - для кржн все буде ок.
Зи. Флай не приймає участь в виборах мера, так як ліміта. А Я з Кінконгом виберемо Кличка і все теж буде ок:-)