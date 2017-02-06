Alex3 написав:

Макс, видел в Браме двушку за 85к (якобы) без ремонта. Не уточнял. Если правда, то подумайте. Район супер, одно ВДНХ чего стоит и озеро с лебедями в 10минутной пешей доступности от дома. Я в упор не могу понять тяги к центру с его выхлопными газами и вечной суматохой. Напротив Брамы общаги, студентки такие толпами ходят, что глаза устают. А когда заходишь на территорию студ. городка, еще и пристают из окон.Ну вы человек, как и я, семейный, но тем не менее:) 15 минут на метро - и вы в центре. На машине тоже удобно. Архитектура комплекса радует глаз, причем реально, а не на картинке. Обслуживание за эти деньги норм. 5.5грн за м2. + по мелочам (охрана и тд). Если бы мне предложили поменяться на такую же квартиру в Тетрисе, я бы очень подумал, надо ли оно мне..