Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Yuri_T написав:это верно, сам в такой же ловушке. немного удивляет такой, в своем роде, эксгибиционизм... впрочем, каждому своё.
Это кризис среднего возраста
Это кризис всего подряд. Есть паник селл, а у меня сейчас паник бай.
В 2012-2013 годах все понимали, что курс 8 не удержится, грядет кризис - но продолжали держать гривны в банках, даже в феврале 2014 года. В 2013 кажется был пик на рынке недвиги по сделкам после 2008. Короче самые терпеливые дождались хрущей по шаре, да и новостроек тоже.
Сидим в зеленом американце и не рыпаемся пока. Как по мне на рынке грядет перепроизводство. Максимум до 2020 что то будет. Либо мировой кризис, либо Путин будет наступать на Мариуполь. До 2020 у многих компаний, государств составлены генпланы. Будут закрывать десятилетку и это может отразиться на мировых финансовых рынках.
P.S. Сам покупал недвигу в 2007 и 2013 годах. Но у меня выбора не было, надо было в первом случае где то жить, во втором построили шикарный дом в центре города, не мог устоять.
Zebra написав:В 2012-2013 годах все понимали, что курс 8 не удержится, грядет кризис - но продолжали держать гривны в банках, даже в феврале 2014 года. В 2013 кажется был пик на рынке недвиги по сделкам после 2008. Короче самые терпеливые дождались хрущей по шаре, да и новостроек тоже.
Сидим в зеленом американце и не рыпаемся пока. Как по мне на рынке грядет перепроизводство. Максимум до 2020 что то будет. Либо мировой кризис, либо Путин будет наступать на Мариуполь. До 2020 у многих компаний, государств составлены генпланы. Будут закрывать десятилетку и это может отразиться на мировых финансовых рынках.
P.S. Сам покупал недвигу в 2007 и 2013 годах. Но у меня выбора не было, надо было в первом случае где то жить, во втором построили шикарный дом в центре города, не мог устоять.
Зачем ждать? Верняк что-то будет. Че не продать 2007 года или 2013 и усредниться. Деньги плывут мимо
airmax78 написав:Ребята, при чем тут эгсгибиционизм? После эпик фейла с прелестью, я, прежде чем сделать очередной роковой шаг, должен услышать все за и против. Чтобы больше такая трагедия не повторилась.
Ну зато хоть драматический сюжет в теме есть, или нам снова на ночь Санта Барбару пересматривать?
Alex3 написав: Макс, видел в Браме двушку за 85к (якобы) без ремонта. Не уточнял. Если правда, то подумайте. Район супер, одно ВДНХ чего стоит и озеро с лебедями в 10минутной пешей доступности от дома. Я в упор не могу понять тяги к центру с его выхлопными газами и вечной суматохой. Напротив Брамы общаги, студентки такие толпами ходят, что глаза устают. А когда заходишь на территорию студ. городка, еще и пристают из окон. Ну вы человек, как и я, семейный, но тем не менее:) 15 минут на метро - и вы в центре. На машине тоже удобно. Архитектура комплекса радует глаз, причем реально, а не на картинке. Обслуживание за эти деньги норм. 5.5грн за м2. + по мелочам (охрана и тд). Если бы мне предложили поменяться на такую же квартиру в Тетрисе, я бы очень подумал, надо ли оно мне..
барабашов написав:Эйр, не превращайтесь во Флая, который в лучах софитов прикручивает к кладке из вапна проволокой свеженайденный на свалке Виллерой Бох, слегка побитый задами буржуинов, и торжественно перед всеми повышающим аренду на цокаль из-за этого дизайнерского элемента. Вот там эксбигиционизм и заскоки по претензиям(по экономии средств). А вы будьте офицером всё же(запаса)
так що саме знайдено Виллерой? яка така кладка із вапна, де?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Yuri_T написав:это верно, сам в такой же ловушке. немного удивляет такой, в своем роде, эксгибиционизм... впрочем, каждому своё.
Это кризис всего подряд. Есть паник селл, а у меня сейчас паник бай.
В 2012-2013 годах все понимали, что курс 8 не удержится, грядет кризис - но продолжали держать гривны в банках, даже в феврале 2014 года. В 2013 кажется был пик на рынке недвиги по сделкам после 2008. Короче самые терпеливые дождались хрущей по шаре, да и новостроек тоже.
Сидим в зеленом американце и не рыпаемся пока. Как по мне на рынке грядет перепроизводство. Максимум до 2020 что то будет. Либо мировой кризис, либо Путин будет наступать на Мариуполь. До 2020 у многих компаний, государств составлены генпланы. Будут закрывать десятилетку и это может отразиться на мировых финансовых рынках.
P.S. Сам покупал недвигу в 2007 и 2013 годах. Но у меня выбора не было, надо было в первом случае где то жить, во втором построили шикарный дом в центре города, не мог устоять.
І ти теж був як хПерд Захар_ "згвалтований сімейною радою" ... двічі ... ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.