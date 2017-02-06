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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16011602160316041605>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 00:28

  airmax78 написав:
  ребе Нок написав:
  Yuri_T написав:это верно, сам в такой же ловушке.
немного удивляет такой, в своем роде, эксгибиционизм...
впрочем, каждому своё.

Это кризис среднего возраста

Это кризис всего подряд. Есть паник селл, а у меня сейчас паник бай.

В 2012-2013 годах все понимали, что курс 8 не удержится, грядет кризис - но продолжали держать гривны в банках, даже в феврале 2014 года. В 2013 кажется был пик на рынке недвиги по сделкам после 2008. Короче самые терпеливые дождались хрущей по шаре, да и новостроек тоже.

Сидим в зеленом американце и не рыпаемся пока. Как по мне на рынке грядет перепроизводство. Максимум до 2020 что то будет. Либо мировой кризис, либо Путин будет наступать на Мариуполь. До 2020 у многих компаний, государств составлены генпланы. Будут закрывать десятилетку и это может отразиться на мировых финансовых рынках.

P.S. Сам покупал недвигу в 2007 и 2013 годах. Но у меня выбора не было, надо было в первом случае где то жить, во втором построили шикарный дом в центре города, не мог устоять.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 01:35

  airmax78 написав:
  OzzyR написав:
  airmax78 написав:Уже 2200? :shock: Мне обещали 1700.

1750 -2й этажс видом в стену. Вас устроит?
Что то приличное стоит других денег

Да ладно. Вы давно с ОП общались? Речь же не об однухах.

Ну если яошибаюсь, напишите инфу которая у вас есть.
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 07:20

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Zebra написав:В 2012-2013 годах все понимали, что курс 8 не удержится, грядет кризис - но продолжали держать гривны в банках, даже в феврале 2014 года. В 2013 кажется был пик на рынке недвиги по сделкам после 2008. Короче самые терпеливые дождались хрущей по шаре, да и новостроек тоже.

Сидим в зеленом американце и не рыпаемся пока. Как по мне на рынке грядет перепроизводство. Максимум до 2020 что то будет. Либо мировой кризис, либо Путин будет наступать на Мариуполь. До 2020 у многих компаний, государств составлены генпланы. Будут закрывать десятилетку и это может отразиться на мировых финансовых рынках.

P.S. Сам покупал недвигу в 2007 и 2013 годах. Но у меня выбора не было, надо было в первом случае где то жить, во втором построили шикарный дом в центре города, не мог устоять.




Зачем ждать? Верняк что-то будет. Че не продать 2007 года или 2013 и усредниться. Деньги плывут мимо
Провидец
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 07:34

  airmax78 написав:Ребята, при чем тут эгсгибиционизм? После эпик фейла с прелестью, я, прежде чем сделать очередной роковой шаг, должен услышать все за и против. Чтобы больше такая трагедия не повторилась.

Ну зато хоть драматический сюжет в теме есть, или нам снова на ночь Санта Барбару пересматривать? :)
slonslon
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 07:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:Как по мне на рынке грядет перепроизводство. Максимум до 2020 что то будет. Либо мировой кризис, либо Путин будет наступать на Мариуполь.


Нет перепроизводства, достраивают что есть и нового мало.
Если Петро пройдет на второй срок то ниче не будет, никаких резких изменений.
Никто никуда не нападет.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:06

  Alex3 написав: Макс, видел в Браме двушку за 85к (якобы) без ремонта. Не уточнял. Если правда, то подумайте. Район супер, одно ВДНХ чего стоит и озеро с лебедями в 10минутной пешей доступности от дома. Я в упор не могу понять тяги к центру с его выхлопными газами и вечной суматохой. Напротив Брамы общаги, студентки такие толпами ходят, что глаза устают. А когда заходишь на территорию студ. городка, еще и пристают из окон. :) Ну вы человек, как и я, семейный, но тем не менее:) 15 минут на метро - и вы в центре. На машине тоже удобно. Архитектура комплекса радует глаз, причем реально, а не на картинке. Обслуживание за эти деньги норм. 5.5грн за м2. + по мелочам (охрана и тд). Если бы мне предложили поменяться на такую же квартиру в Тетрисе, я бы очень подумал, надо ли оно мне..


Сонячна Брама ? Есть еще Схидна Брама.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:20

Нету в Браме двушек за 85 :)) Может в Східной, или в Лико..
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:26

  Alex3 написав: видел в Браме двушку
Обслуживание за эти деньги норм. 5.5грн за м2. + по мелочам (охрана и тд).

6.47 было в июле, а дальше больше :)
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:37

  барабашов написав:Эйр, не превращайтесь во Флая, который в лучах софитов прикручивает к кладке из вапна проволокой свеженайденный на свалке Виллерой Бох, слегка побитый задами буржуинов, и торжественно перед всеми повышающим аренду на цокаль из-за этого дизайнерского элемента.
Вот там эксбигиционизм и заскоки по претензиям(по экономии средств). А вы будьте офицером всё же(запаса)

так що саме знайдено Виллерой?
яка така кладка із вапна, де?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:38

  Zebra написав:
  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:это верно, сам в такой же ловушке.
немного удивляет такой, в своем роде, эксгибиционизм...
впрочем, каждому своё.


Это кризис всего подряд. Есть паник селл, а у меня сейчас паник бай.

В 2012-2013 годах все понимали, что курс 8 не удержится, грядет кризис - но продолжали держать гривны в банках, даже в феврале 2014 года. В 2013 кажется был пик на рынке недвиги по сделкам после 2008. Короче самые терпеливые дождались хрущей по шаре, да и новостроек тоже.

Сидим в зеленом американце и не рыпаемся пока. Как по мне на рынке грядет перепроизводство. Максимум до 2020 что то будет. Либо мировой кризис, либо Путин будет наступать на Мариуполь. До 2020 у многих компаний, государств составлены генпланы. Будут закрывать десятилетку и это может отразиться на мировых финансовых рынках.

P.S. Сам покупал недвигу в 2007 и 2013 годах. Но у меня выбора не было, надо было в первом случае где то жить, во втором построили шикарный дом в центре города, не мог устоять.

І ти теж був як хПерд Захар_ "згвалтований сімейною радою" ... двічі ... ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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