Додано: Вів 17 лип, 2018 09:44

Bolt написав: Попутно сижу , ще на одному форумі.Там теж є пару персонажів які за діючу владу.А потім один в як постачальник в держзакупівлях бере участь.Другий мастильні матеріали з росії імпортує і теж частково через тендери продає.Так, що не зддивуюсь, що особи які тут за Петю теж мають особистий інтерес в чинній владі. Попутно сижу , ще на одному форумі.Там теж є пару персонажів які за діючу владу.А потім один в як постачальник в держзакупівлях бере участь.Другий мастильні матеріали з росії імпортує і теж частково через тендери продає.Так, що не зддивуюсь, що особи які тут за Петю теж мають особистий інтерес в чинній владі.





мой предыдущий пост на эту тему очень шустро снесли, поэтому я еще раз спрошу: так вы то сами за кого? а то у нас как то странно - есть те кто за петю, а есть те кто против, но не говорят за кого

Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 17 лип, 2018 09:45, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.