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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1602160316041605>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:40

Попутно сижу , ще на одному форумі.Там теж є пару персонажів які за діючу владу.А потім один в як постачальник в держзакупівлях бере участь.Другий мастильні матеріали з росії імпортує і теж частково через тендери продає.Так, що не зддивуюсь, що особи які тут за Петю теж мають особистий інтерес в чинній владі.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:44

  Bolt написав:Попутно сижу , ще на одному форумі.Там теж є пару персонажів які за діючу владу.А потім один в як постачальник в держзакупівлях бере участь.Другий мастильні матеріали з росії імпортує і теж частково через тендери продає.Так, що не зддивуюсь, що особи які тут за Петю теж мають особистий інтерес в чинній владі.



мой предыдущий пост на эту тему очень шустро снесли, поэтому я еще раз спрошу: так вы то сами за кого? а то у нас как то странно - есть те кто за петю, а есть те кто против, но не говорят за кого
назовите имя своего кандидата
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 17 лип, 2018 09:45, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:45

  Bolt написав:Попутно сижу , ще на одному форумі.Там теж є пару персонажів які за діючу владу.А потім один в як постачальник в держзакупівлях бере участь.Другий мастильні матеріали з росії імпортує і теж частково через тендери продає.Так, що не зддивуюсь, що особи які тут за Петю теж мають особистий інтерес в чинній владі.

Роскажіть за кого топлять справжні патріоти?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:48

  kingkongovets написав:мой предыдущий пост на эту тему шустро снесли, поэтому я еще раз спрошу: так вы то сами за кого? а то у нас как то странно - есть те кто за петю, а есть те кто против, но не говорят за кого
назовите имя своего кандидата

Конговец, при всей вашей агрессии и неодобрении моей персоны, мы зачастую мыслим пугающе одинаково.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:50

kingkongovets пока голосуйте за любого из кандидатов кроме порошенко, а во втором туре я вам скажу детальнее.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:55

  ребе Нок написав:kingkongovets пока голосуйте за любого из кандидатов кроме порошенко, а во втором туре я вам скажу детальнее.

Ущербный, что тут еще скажешь.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:57

  ребе Нок написав:kingkongovets пока голосуйте за любого из кандидатов кроме порошенко, а во втором туре я вам скажу детальнее.


это вы щас серьезно? :mrgreen:
я думал вы мне щас обоснуете почему я должен голосовать за вашего кандидата, обсудим его программу, а вы мне такую хрень парите? :mrgreen:
у вас шо, кроме эмоциональной ненависти к пороху даже альтернативы нет?
ну и кто вы тогда, если не "полезный идиот" кремля, контуженный их пропагандой?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:02

  Bolt написав:Попутно сижу , ще на одному форумі.Там теж є пару персонажів які за діючу владу.А потім один в як постачальник в держзакупівлях бере участь.Другий мастильні матеріали з росії імпортує і теж частково через тендери продає.Так, що не зддивуюсь, що особи які тут за Петю теж мають особистий інтерес в чинній владі.

Не здивуюся, що ті хто проти Шоколадного, проте стісняються назвати свого кандидата ті вататролі.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:09

Цього року у Києві реконструюють 14 парків.
Місяць тому завершили оновлення Відрадного. На черзі - Сирецький, парк «Перемога», Партизанської слави, парк «Совські ставки», Куренівський, Печерський ландшафтний парк та інші.
Кожен парк матиме власний дизайн і архітектурні особливості. Озеленення, сучасне освітлення, системи поливу, нові доріжки, лави та урни - такі оновлення чекають на зелені локації. При цьому будуть враховані географічне розташування, наближеність до житлових масивів та водоймищ.
Детальнішу інформацію можна побачити на онлайн-мапі, представленій активістами Dozorro.
https://uploads.knightlab.com/storymapj ... draft.html

зы: вот тоже - плохой педалик с отбитыми мозгами потихоньку вынимает город из нашего же собственного говна, а мы на него помои льем
какой мэр был лучше? какой будет лучше? да кого это волнует!
главное долой педалика!
да, зрадойобы?
а потом вы жутко обижаетесь, когда вас называют никчемными лузерами и идиотами
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 17 лип, 2018 10:11, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:09

  kingkongovets написав:
  ребе Нок написав:kingkongovets пока голосуйте за любого из кандидатов кроме порошенко, а во втором туре я вам скажу детальнее.


это вы щас серьезно? :mrgreen:
я думал вы мне щас обоснуете почему я должен голосовать за вашего кандидата, обсудим его программу, а вы мне такую хрень парите? :mrgreen:
у вас шо, кроме эмоциональной ненависти к пороху даже альтернативы нет?
ну и кто вы тогда, если не "полезный идиот" кремля, контуженный их пропагандой?

Нет, я тем самым хочу лишь запустить у вас процесс поиска и мышления.
Что до меня то есть два кандидата, еще к одному новому присматриваюсь.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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