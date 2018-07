Додано: Вів 17 лип, 2018 10:09



Місяць тому завершили оновлення Відрадного. На черзі - Сирецький, парк «Перемога», Партизанської слави, парк «Совські ставки», Куренівський, Печерський ландшафтний парк та інші.

Кожен парк матиме власний дизайн і архітектурні особливості. Озеленення, сучасне освітлення, системи поливу, нові доріжки, лави та урни - такі оновлення чекають на зелені локації. При цьому будуть враховані географічне розташування, наближеність до житлових масивів та водоймищ.

Детальнішу інформацію можна побачити на онлайн-мапі, представленій активістами Dozorro.

