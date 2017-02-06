Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Цього року у Києві реконструюють 14 парків. Місяць тому завершили оновлення Відрадного. На черзі - Сирецький, парк «Перемога», Партизанської слави, парк «Совські ставки», Куренівський, Печерський ландшафтний парк та інші.
Повторный распил. Поскольку я в Сырецком гуляю, то ответственно заявляю: в прошлом году его реконструировали. В этом -продолжили. Похоже, что замысел такой: застолбить место, работы проводить несколько лет. Перекопали часть того, что сделали в прошлом году. #авнюки. Парк Отрадный несколько лет назад доводили до ума. Видать появились более прогрессивные идеи ландшафтного дизайна/ В дорогожицком парке сделали систему полива...только включать её никто не собирается. Деньги в землю закопаны зря.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
airmax78 написав:[ В старом центре. Почти везде в старом центре. Меньше всего, если честно, мне нравится на Серебряной миле и Коновальца. На Деловой - нравится. Район за цирком - не нравится. Но вверх от пл. Победы до Сичевых стрельцов - норм. О Гринвилле еще серьезно думаю.
Макс, откуда деньги на гринвилле? 2200 нормальный этаж. 100метров=220к + ремонт = 300к Вы шо, корейко?)))
Уже 2200? Мне обещали 1700.
Вот вы странные, на предпродаже по 1150 было. Писал тут. Потом 1450. В 2200 не верю вообще
Alex6 написав: Чикага - самое топовое место Киева. Живя там авто вообще не нужно. А если уж кому-то надо то у него будет личный водитель который подъедет в нужный момент ко входу.
имхо там подавляющее большинство квартир будет с махновскими интерьерами сдаваться за мегадорого, элитные апартменты, дорогие шлюхи, депутаты, вся эта псевдоэлитная мичпуха, экспаты и гостиничный сервис для артистов для жизни там вряд ли кто возьмет, разве шо как резервный аэродром при наличии загородного дома
Serg-ik написав:Повторный распил. Поскольку я в Сырецком гуляю, то ответственно заявляю: в прошлом году его реконструировали. В этом -продолжили. Похоже, что замысел такой: застолбить место, работы проводить несколько лет. Перекопали часть того, что сделали в прошлом году. #авнюки. Парк Отрадный несколько лет назад доводили до ума. Видать появились более прогрессивные идеи ландшафтного дизайна/ В дорогожицком парке сделали систему полива...только включать её никто не собирается. Деньги в землю закопаны зря.
в нью-йорке есть такой джордж вашингтон бридж - мост через гудзон в форт ли, нью джерзи он кстати платный, если ехать в нй, так вот я ни разу не видел, шоп его не ремонтировали - такое впечатление шо констракшн там круглые сутки 366 дней в году точно такая же ситуация с амбассадор бридж - мостом через реку детройт, соединяющим американский детройт с канадским виндзором - постоянный круглосуточный ремонт потому шо износ, сержик я вижу как из года в год преображается парк наталка на оболонской набережной - я его еще помню пустырем, куда причаливали баржи с арбузами из херсона и мы с кентами из ватерпольной команды их разгружали на летних каникулах в последних классах, тогда мы называли тот пустырь арбузовка так вот там я точно вижу куда тратятся деньги и вижу как восстанавливаются другие парки и не только парки может меньше гадить надо там где вы гуляете, а? и кстати - сколько вы лично заплатили налогов в городской бюджет, шо так за него переживаете?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:и кстати - сколько вы лично заплатили налогов в городской бюджет, шо так за него переживаете?
Я не плачу налоги, поскольку за меня эти функции выполняет налоговый агент. Регулярно хожу в магазины, получаю чеки, в которых указана сумма уплаченного НДС. Так же с НДС вся коммуналь. Да, НДС-общегосударственный налог, не местный. Но квартирой я не обзавёлся, участок земли не арендую, предпринимателем не стал, так что, извините, не плачу местные налоги, кроме НДФЛ.
Кто больше платит, тот больше имеет права переживать?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
в нью-йорке есть такой джордж вашингтон бридж - мост через гудзон в форт ли, нью джерзи он кстати платный, если ехать в нй, так вот я ни разу не видел, шоп его не ремонтировали - такое впечатление шо констракшн там круглые сутки 366 дней в году точно такая же ситуация с амбассадор бридж - мостом через реку детройт, соединяющим американский детройт с канадским виндзором - постоянный круглосуточный ремонт потому шо износ, сержик я вижу как из года в год преображается парк наталка на оболонской набережной - я его еще помню пустырем, куда причаливали баржи с арбузами из херсона и мы с кентами из ватерпольной команды их разгружали на летних каникулах в последних классах, тогда мы называли тот пустырь арбузовка так вот там я точно вижу куда тратятся деньги и вижу как восстанавливаются другие парки и не только парки может меньше гадить надо там где вы гуляете, а? и кстати - сколько вы лично заплатили налогов в городской бюджет, шо так за него переживаете?
Парки это прекрасно! Интересно когда путепроводами займутся, особенно Шулявским, за Южный мост не переживаю, его как я понимаю по американской технологии ремонтируют 365 дней в году.
kingkongovets написав:и кстати - сколько вы лично заплатили налогов в городской бюджет, шо так за него переживаете?
Я не плачу налоги, поскольку за меня эти функции выполняет налоговый агент. Регулярно хожу в магазины, получаю чеки, в которых указана сумма уплаченного НДС. Так же с НДС вся коммуналь. Да, НДС-общегосударственный налог, не местный. Но квартирой я не обзавёлся, участок земли не арендую, предпринимателем не стал, так что, извините, не плачу местные налоги, кроме НДФЛ.
Кто больше платит, тот больше имеет права переживать?
как показывает практика, больше всего орут о коррупции и разворовывании бюджета те, кто сам туда ничего или почти ничего не платит, но за субсидиями и бесплатным здравоохранением первый в очереди кстати, можете ли вы прогарантировать, шо налоговые агенты добросовестно платят ндс, а не пропускают через чепистов, или вообще вчерную?
а тот кто платит, тот и переживает больше, да и спрашивать с властей за их использование моральное право имеет побольше, чем те кто чеками с ндс прикрываются в ответ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
в нью-йорке есть такой джордж вашингтон бридж - мост через гудзон в форт ли, нью джерзи он кстати платный, если ехать в нй, так вот я ни разу не видел, шоп его не ремонтировали - такое впечатление шо констракшн там круглые сутки 366 дней в году точно такая же ситуация с амбассадор бридж - мостом через реку детройт, соединяющим американский детройт с канадским виндзором - постоянный круглосуточный ремонт потому шо износ, сержик я вижу как из года в год преображается парк наталка на оболонской набережной - я его еще помню пустырем, куда причаливали баржи с арбузами из херсона и мы с кентами из ватерпольной команды их разгружали на летних каникулах в последних классах, тогда мы называли тот пустырь арбузовка так вот там я точно вижу куда тратятся деньги и вижу как восстанавливаются другие парки и не только парки может меньше гадить надо там где вы гуляете, а? и кстати - сколько вы лично заплатили налогов в городской бюджет, шо так за него переживаете?
Парки это прекрасно! Интересно когда путепроводами займутся, особенно Шулявским, за Южный мост не переживаю, его как я понимаю по американской технологии ремонтируют 365 дней в году.
Ну вот, прямо с клавы снял! Южный просто золотое дно. Тот кто его ремонтирует явно игрок на кржн, и серьезный! Да, Наталку почти сделали. Но что там нужно будет делать каждый год? Плитку разве битую заменить. Или каждый год дорожки перекладывать по новым траекториям?
kingkongovets написав: как показывает практика, больше всего орут о коррупции и разворовывании бюджета те, кто сам туда ничего или почти ничего не платит, но за субсидиями и бесплатным здравоохранением первый в очереди кстати, можете ли вы прогарантировать, шо налоговые агенты добросовестно платят ндс, а не пропускают через чепистов, или вообще вчерную?
а тот кто платит, тот и переживает больше, да и спрашивать с властей за их использование моральное право имеет побольше, чем те кто чеками с ндс прикрываются в ответ
Задача Сержика платить, а гарантировать должны другие. Чем они видно и занимаются, наращивая мили, серебряную с прокурорской