Serg-ik написав: Повторный распил.

Поскольку я в Сырецком гуляю, то ответственно заявляю: в прошлом году его реконструировали. В этом -продолжили. Похоже, что замысел такой: застолбить место, работы проводить несколько лет. Перекопали часть того, что сделали в прошлом году. #авнюки.

Парк Отрадный несколько лет назад доводили до ума. Видать появились более прогрессивные идеи ландшафтного дизайна/

в нью-йорке есть такой джордж вашингтон бридж - мост через гудзон в форт ли, нью джерзи

он кстати платный, если ехать в нй, так вот я ни разу не видел, шоп его не ремонтировали - такое впечатление шо констракшн там круглые сутки 366 дней в году

точно такая же ситуация с амбассадор бридж - мостом через реку детройт, соединяющим американский детройт с канадским виндзором - постоянный круглосуточный ремонт

потому шо износ, сержик

я вижу как из года в год преображается парк наталка на оболонской набережной - я его еще помню пустырем, куда причаливали баржи с арбузами из херсона и мы с кентами из ватерпольной команды их разгружали на летних каникулах в последних классах, тогда мы называли тот пустырь арбузовка

так вот там я точно вижу куда тратятся деньги и вижу как восстанавливаются другие парки и не только парки

может меньше гадить надо там где вы гуляете, а?

