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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1602160316041605>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:Цього року у Києві реконструюють 14 парків.
Місяць тому завершили оновлення Відрадного. На черзі - Сирецький, парк «Перемога», Партизанської слави, парк «Совські ставки», Куренівський, Печерський ландшафтний парк та інші.

Повторный распил.
Поскольку я в Сырецком гуляю, то ответственно заявляю: в прошлом году его реконструировали. В этом -продолжили. Похоже, что замысел такой: застолбить место, работы проводить несколько лет. Перекопали часть того, что сделали в прошлом году. #авнюки.
Парк Отрадный несколько лет назад доводили до ума. Видать появились более прогрессивные идеи ландшафтного дизайна/
В дорогожицком парке сделали систему полива...только включать её никто не собирается. Деньги в землю закопаны зря.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:43

  airmax78 написав:
  OzzyR написав:
  airmax78 написав:[
В старом центре. Почти везде в старом центре. Меньше всего, если честно, мне нравится на Серебряной миле и Коновальца. На Деловой - нравится. Район за цирком - не нравится. Но вверх от пл. Победы до Сичевых стрельцов - норм. О Гринвилле еще серьезно думаю.


Макс, откуда деньги на гринвилле? 2200 нормальный этаж. 100метров=220к + ремонт = 300к
Вы шо, корейко?)))

Уже 2200? :shock: Мне обещали 1700.

Вот вы странные, на предпродаже по 1150 было. Писал тут. Потом 1450. В 2200 не верю вообще
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:45

  kingkongovets написав:
Alex6 написав:
Чикага - самое топовое место Киева. Живя там авто вообще не нужно.
А если уж кому-то надо то у него будет личный водитель который подъедет в нужный момент ко входу.


имхо там подавляющее большинство квартир будет с махновскими интерьерами сдаваться за мегадорого, элитные апартменты, дорогие шлюхи, депутаты, вся эта псевдоэлитная мичпуха, экспаты и гостиничный сервис для артистов
для жизни там вряд ли кто возьмет, разве шо как резервный аэродром при наличии загородного дома

Специально приеду, открою ноут, и плюсану.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в гринвилле еще минус - застройщик нест. Покровский они на сколько задержали? лет на 5?
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:04

  Serg-ik написав:Повторный распил.
Поскольку я в Сырецком гуляю, то ответственно заявляю: в прошлом году его реконструировали. В этом -продолжили. Похоже, что замысел такой: застолбить место, работы проводить несколько лет. Перекопали часть того, что сделали в прошлом году. #авнюки.
Парк Отрадный несколько лет назад доводили до ума. Видать появились более прогрессивные идеи ландшафтного дизайна/
В дорогожицком парке сделали систему полива...только включать её никто не собирается. Деньги в землю закопаны зря.


в нью-йорке есть такой джордж вашингтон бридж - мост через гудзон в форт ли, нью джерзи
он кстати платный, если ехать в нй, так вот я ни разу не видел, шоп его не ремонтировали - такое впечатление шо констракшн там круглые сутки 366 дней в году
точно такая же ситуация с амбассадор бридж - мостом через реку детройт, соединяющим американский детройт с канадским виндзором - постоянный круглосуточный ремонт
потому шо износ, сержик
я вижу как из года в год преображается парк наталка на оболонской набережной - я его еще помню пустырем, куда причаливали баржи с арбузами из херсона и мы с кентами из ватерпольной команды их разгружали на летних каникулах в последних классах, тогда мы называли тот пустырь арбузовка
так вот там я точно вижу куда тратятся деньги и вижу как восстанавливаются другие парки и не только парки
может меньше гадить надо там где вы гуляете, а?
и кстати - сколько вы лично заплатили налогов в городской бюджет, шо так за него переживаете?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:и кстати - сколько вы лично заплатили налогов в городской бюджет, шо так за него переживаете?


Я не плачу налоги, поскольку за меня эти функции выполняет налоговый агент.
Регулярно хожу в магазины, получаю чеки, в которых указана сумма уплаченного НДС. Так же с НДС вся коммуналь. Да, НДС-общегосударственный налог, не местный. Но квартирой я не обзавёлся, участок земли не арендую, предпринимателем не стал, так что, извините, не плачу местные налоги, кроме НДФЛ.

Кто больше платит, тот больше имеет права переживать?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:24

  kingkongovets написав:

в нью-йорке есть такой джордж вашингтон бридж - мост через гудзон в форт ли, нью джерзи
он кстати платный, если ехать в нй, так вот я ни разу не видел, шоп его не ремонтировали - такое впечатление шо констракшн там круглые сутки 366 дней в году
точно такая же ситуация с амбассадор бридж - мостом через реку детройт, соединяющим американский детройт с канадским виндзором - постоянный круглосуточный ремонт
потому шо износ, сержик
я вижу как из года в год преображается парк наталка на оболонской набережной - я его еще помню пустырем, куда причаливали баржи с арбузами из херсона и мы с кентами из ватерпольной команды их разгружали на летних каникулах в последних классах, тогда мы называли тот пустырь арбузовка
так вот там я точно вижу куда тратятся деньги и вижу как восстанавливаются другие парки и не только парки
может меньше гадить надо там где вы гуляете, а?
и кстати - сколько вы лично заплатили налогов в городской бюджет, шо так за него переживаете?

Парки это прекрасно! Интересно когда путепроводами займутся, особенно Шулявским, за Южный мост не переживаю, его как я понимаю по американской технологии ремонтируют 365 дней в году. :mrgreen:
innamax2008
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:29

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:и кстати - сколько вы лично заплатили налогов в городской бюджет, шо так за него переживаете?


Я не плачу налоги, поскольку за меня эти функции выполняет налоговый агент.
Регулярно хожу в магазины, получаю чеки, в которых указана сумма уплаченного НДС. Так же с НДС вся коммуналь. Да, НДС-общегосударственный налог, не местный. Но квартирой я не обзавёлся, участок земли не арендую, предпринимателем не стал, так что, извините, не плачу местные налоги, кроме НДФЛ.

Кто больше платит, тот больше имеет права переживать?


как показывает практика, больше всего орут о коррупции и разворовывании бюджета те, кто сам туда ничего или почти ничего не платит, но за субсидиями и бесплатным здравоохранением первый в очереди
кстати, можете ли вы прогарантировать, шо налоговые агенты добросовестно платят ндс, а не пропускают через чепистов, или вообще вчерную?

а тот кто платит, тот и переживает больше, да и спрашивать с властей за их использование моральное право имеет побольше, чем те кто чеками с ндс прикрываются в ответ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:29

  innamax2008 написав:
  kingkongovets написав:

в нью-йорке есть такой джордж вашингтон бридж - мост через гудзон в форт ли, нью джерзи
он кстати платный, если ехать в нй, так вот я ни разу не видел, шоп его не ремонтировали - такое впечатление шо констракшн там круглые сутки 366 дней в году
точно такая же ситуация с амбассадор бридж - мостом через реку детройт, соединяющим американский детройт с канадским виндзором - постоянный круглосуточный ремонт
потому шо износ, сержик
я вижу как из года в год преображается парк наталка на оболонской набережной - я его еще помню пустырем, куда причаливали баржи с арбузами из херсона и мы с кентами из ватерпольной команды их разгружали на летних каникулах в последних классах, тогда мы называли тот пустырь арбузовка
так вот там я точно вижу куда тратятся деньги и вижу как восстанавливаются другие парки и не только парки
может меньше гадить надо там где вы гуляете, а?
и кстати - сколько вы лично заплатили налогов в городской бюджет, шо так за него переживаете?

Парки это прекрасно! Интересно когда путепроводами займутся, особенно Шулявским, за Южный мост не переживаю, его как я понимаю по американской технологии ремонтируют 365 дней в году. :mrgreen:


Ну вот, прямо с клавы снял! Южный просто золотое дно. Тот кто его ремонтирует явно игрок на кржн, и серьезный!
Да, Наталку почти сделали. Но что там нужно будет делать каждый год? Плитку разве битую заменить. Или каждый год дорожки перекладывать по новым траекториям? :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:32

  kingkongovets написав:
как показывает практика, больше всего орут о коррупции и разворовывании бюджета те, кто сам туда ничего или почти ничего не платит, но за субсидиями и бесплатным здравоохранением первый в очереди
кстати, можете ли вы прогарантировать, шо налоговые агенты добросовестно платят ндс, а не пропускают через чепистов, или вообще вчерную?

а тот кто платит, тот и переживает больше, да и спрашивать с властей за их использование моральное право имеет побольше, чем те кто чеками с ндс прикрываются в ответ


Задача Сержика платить, а гарантировать должны другие. Чем они видно и занимаются, наращивая мили, серебряную с прокурорской :D
vano80
 
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