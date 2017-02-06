RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1603160416051606>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:как показывает практика, больше всего орут о коррупции и разворовывании бюджета те, кто сам туда ничего или почти ничего не платит, но за субсидиями и бесплатным здравоохранением первый в очереди

Как показывает практика тот, кто уплатил в бюджет миллион, мечтает обратно этот миллион получить.
Никто не прикрывается чеками НДС, я всего лишь сообщил какие налоги я плачу.
В части налогообложения Вы слабы, поскольку перевод денег с плательщика НДС на физлицо не уменьшает налоговые обязательства по НДС ( не даёт налогового кредита). Если же Физлицо-плательщик НДС, то оно платит НДС.
Пока здоров.
Недвижимости не имею, коммуналку плачу 100% и вовремя. Отак.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8150
З нами з: 10.06.11
Подякував: 151 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Почти везде в старом центре. Меньше всего, если честно, мне нравится на Серебряной миле и Коновальца. На Деловой - нравится. Район за цирком - не нравится. Но вверх от пл. Победы до Сичевых стрельцов - норм. О Гринвилле еще серьезно думаю.


Про этот дом хорошо отзывались
275 000 за 140 метров.
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komis ... acb9f6063f
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8150
З нами з: 10.06.11
Подякував: 151 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:51

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:как показывает практика, больше всего орут о коррупции и разворовывании бюджета те, кто сам туда ничего или почти ничего не платит, но за субсидиями и бесплатным здравоохранением первый в очереди

Как показывает практика тот, кто уплатил в бюджет миллион, мечтает обратно этот миллион получить.
Никто не прикрывается чеками НДС, я всего лишь сообщил какие налоги я плачу.
В части налогообложения Вы слабы, поскольку перевод денег с плательщика НДС на физлицо не уменьшает налоговые обязательства по НДС ( не даёт налогового кредита). Если же Физлицо-плательщик НДС, то оно платит НДС.
Пока здоров.
Недвижимости не имею, коммуналку плачу 100% и вовремя. Отак.


сержик, после вашей эпической трактовки ндфл все ваши сентенции о налогообложении меня уже не интересуют, а тот факт шо вы в своем возрасте до сих пор бомжуете - не повод для гордости
в этом городе вы на птичьих правах, в местный бюджет не платите, инфраструктуру юзаете и ушатываете и при этом гоните на власть (отнюдь кстати не идеальную), которая эту инфраструктуру для вас строит и ремонтирует на мои в том числе деньги
вони от таких как вы много, а пользы ноль
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3943
З нами з: 05.06.16
Подякував: 208 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:01

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:как показывает практика, больше всего орут о коррупции и разворовывании бюджета те, кто сам туда ничего или почти ничего не платит, но за субсидиями и бесплатным здравоохранением первый в очереди

Как показывает практика тот, кто уплатил в бюджет миллион, мечтает обратно этот миллион получить.
Никто не прикрывается чеками НДС, я всего лишь сообщил какие налоги я плачу.
В части налогообложения Вы слабы, поскольку перевод денег с плательщика НДС на физлицо не уменьшает налоговые обязательства по НДС ( не даёт налогового кредита). Если же Физлицо-плательщик НДС, то оно платит НДС.
Пока здоров.
Недвижимости не имею, коммуналку плачу 100% и вовремя. Отак.


сержик, после вашей эпической трактовки ндфл все ваши сентенции о налогообложении меня уже не интересуют, а тот факт шо вы в своем возрасте до сих пор бомжуете - не повод для гордости
в этом городе вы на птичьих правах, в местный бюджет не платите, инфраструктуру юзаете и ушатываете и при этом гоните на власть (отнюдь кстати не идеальную), которая эту инфраструктуру для вас строит и ремонтирует на мои в том числе деньги
вони от таких как вы много, а пользы ноль


Поменьше бы понту. Строят не за свои. А за общие. И воруют эти самые общие тоже.
vano80
 
Повідомлень: 762
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:33

  vano80 написав:
Поменьше бы понту. Строят не за свои. А за общие. И воруют эти самые общие тоже.


бабло само из земли не лезет, мы его сами в этот общак засылаем, тока вот громче всего орут о воровстве те, кто туда них не положил
у нас вообще так называемая "борьба с коррупцией" - это зачастую просто откровенная зависть к более удачливым ворам
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3943
З нами з: 05.06.16
Подякував: 208 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:39

kyk Привет, сосед!:) в этом месяце пришла платежка с 5,5 за метр, хотя кто-то писал о подорожании. Кстати, у вас обслуживание шлагбаумов и зеленой зоны тоже отдельной строкой идет? Первый раз в этом месяце написали и то, и другое, и просят уплатить сразу за 8 месяцев:)
Alex3
 
Повідомлень: 281
З нами з: 24.01.12
Подякував: 27 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:42

  kingkongovets написав:
  vano80 написав:
Поменьше бы понту. Строят не за свои. А за общие. И воруют эти самые общие тоже.


бабло само из земли не лезет, мы его сами в этот общак засылаем, тока вот громче всего орут о воровстве те, кто туда них не положил
у нас вообще так называемая "борьба с коррупцией" - это зачастую просто откровенная зависть к более удачливым ворам

Я, так понимаю,вы о себе пишете и вас в Киеве все устраивает. :mrgreen:
innamax2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 124
З нами з: 11.04.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:47

  innamax2008 написав: Я, так понимаю,вы о себе пишете и вас в Киеве все устраивает. :mrgreen:


меня очень многое не устраивает и я очень много об этом пишу
но движемся мы в правильном направлении, еще никогда городская власть так много не делала для города, если вы не согласны - давайте поспорим, расскажите кто сделал больше и шо именно
а бросаться штампами и перепрыгивать с одного на другое вместо аргументов - это без меня
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3943
З нами з: 05.06.16
Подякував: 208 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:48

  mongo написав:Всем привет.Выскажите ваше мнение по ЖК "Poetica" ул. Дегтяревская, 25а, проект интересный,место не плохое.Даже при наличии всех разрешительных док.стоит ли связываться?

+ тоже послушаю
Mandarynka
 
Повідомлень: 2
З нами з: 24.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

подсвечиваете человека-обезьяну - приходится читать его. Но хорошо, что он с нами сегодня, пишет. А то я после этой новости всерьез за него запереживал :)

https://nv.ua/ukraine/events/v-kieve-pr ... 82522.html

как видно из видео - полиция охороны решила взять на себя функции патрульной полиции. Ждем с нетерпением, когда они захотят стать фискалами и будут вытаскивать из Бентияг водителей с вопросом "откуда баблишко на машину?". Будет дорожать.
striped
 
Повідомлень: 905
З нами з: 10.12.08
Подякував: 586 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1603160416051606>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zoyasavelyeva і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1089, 1090, 1091
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10906 1990056
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 лип, 2018 12:15
joniannoxha
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86598
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24983
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58057)
17.07.2018 14:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.