Додано: Вів 17 лип, 2018 11:51

Serg-ik написав: kingkongovets написав: как показывает практика, больше всего орут о коррупции и разворовывании бюджета те, кто сам туда ничего или почти ничего не платит, но за субсидиями и бесплатным здравоохранением первый в очереди как показывает практика, больше всего орут о коррупции и разворовывании бюджета те, кто сам туда ничего или почти ничего не платит, но за субсидиями и бесплатным здравоохранением первый в очереди

Как показывает практика тот, кто уплатил в бюджет миллион, мечтает обратно этот миллион получить.

Никто не прикрывается чеками НДС, я всего лишь сообщил какие налоги я плачу.

В части налогообложения Вы слабы, поскольку перевод денег с плательщика НДС на физлицо не уменьшает налоговые обязательства по НДС ( не даёт налогового кредита). Если же Физлицо-плательщик НДС, то оно платит НДС.

Пока здоров.

сержик, после вашей эпической трактовки ндфл все ваши сентенции о налогообложении меня уже не интересуют, а тот факт шо вы в своем возрасте до сих пор бомжуете - не повод для гордости

в этом городе вы на птичьих правах, в местный бюджет не платите, инфраструктуру юзаете и ушатываете и при этом гоните на власть (отнюдь кстати не идеальную), которая эту инфраструктуру для вас строит и ремонтирует на мои в том числе деньги

