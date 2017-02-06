Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:как показывает практика, больше всего орут о коррупции и разворовывании бюджета те, кто сам туда ничего или почти ничего не платит, но за субсидиями и бесплатным здравоохранением первый в очереди
Как показывает практика тот, кто уплатил в бюджет миллион, мечтает обратно этот миллион получить. Никто не прикрывается чеками НДС, я всего лишь сообщил какие налоги я плачу. В части налогообложения Вы слабы, поскольку перевод денег с плательщика НДС на физлицо не уменьшает налоговые обязательства по НДС ( не даёт налогового кредита). Если же Физлицо-плательщик НДС, то оно платит НДС. Пока здоров. Недвижимости не имею, коммуналку плачу 100% и вовремя. Отак.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
airmax78 написав:Почти везде в старом центре. Меньше всего, если честно, мне нравится на Серебряной миле и Коновальца. На Деловой - нравится. Район за цирком - не нравится. Но вверх от пл. Победы до Сичевых стрельцов - норм. О Гринвилле еще серьезно думаю.
kingkongovets написав:как показывает практика, больше всего орут о коррупции и разворовывании бюджета те, кто сам туда ничего или почти ничего не платит, но за субсидиями и бесплатным здравоохранением первый в очереди
Как показывает практика тот, кто уплатил в бюджет миллион, мечтает обратно этот миллион получить. Никто не прикрывается чеками НДС, я всего лишь сообщил какие налоги я плачу. В части налогообложения Вы слабы, поскольку перевод денег с плательщика НДС на физлицо не уменьшает налоговые обязательства по НДС ( не даёт налогового кредита). Если же Физлицо-плательщик НДС, то оно платит НДС. Пока здоров. Недвижимости не имею, коммуналку плачу 100% и вовремя. Отак.
сержик, после вашей эпической трактовки ндфл все ваши сентенции о налогообложении меня уже не интересуют, а тот факт шо вы в своем возрасте до сих пор бомжуете - не повод для гордости в этом городе вы на птичьих правах, в местный бюджет не платите, инфраструктуру юзаете и ушатываете и при этом гоните на власть (отнюдь кстати не идеальную), которая эту инфраструктуру для вас строит и ремонтирует на мои в том числе деньги вони от таких как вы много, а пользы ноль
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:как показывает практика, больше всего орут о коррупции и разворовывании бюджета те, кто сам туда ничего или почти ничего не платит, но за субсидиями и бесплатным здравоохранением первый в очереди
Как показывает практика тот, кто уплатил в бюджет миллион, мечтает обратно этот миллион получить. Никто не прикрывается чеками НДС, я всего лишь сообщил какие налоги я плачу. В части налогообложения Вы слабы, поскольку перевод денег с плательщика НДС на физлицо не уменьшает налоговые обязательства по НДС ( не даёт налогового кредита). Если же Физлицо-плательщик НДС, то оно платит НДС. Пока здоров. Недвижимости не имею, коммуналку плачу 100% и вовремя. Отак.
сержик, после вашей эпической трактовки ндфл все ваши сентенции о налогообложении меня уже не интересуют, а тот факт шо вы в своем возрасте до сих пор бомжуете - не повод для гордости в этом городе вы на птичьих правах, в местный бюджет не платите, инфраструктуру юзаете и ушатываете и при этом гоните на власть (отнюдь кстати не идеальную), которая эту инфраструктуру для вас строит и ремонтирует на мои в том числе деньги вони от таких как вы много, а пользы ноль
Поменьше бы понту. Строят не за свои. А за общие. И воруют эти самые общие тоже.
vano80 написав: Поменьше бы понту. Строят не за свои. А за общие. И воруют эти самые общие тоже.
бабло само из земли не лезет, мы его сами в этот общак засылаем, тока вот громче всего орут о воровстве те, кто туда них не положил у нас вообще так называемая "борьба с коррупцией" - это зачастую просто откровенная зависть к более удачливым ворам
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kyk Привет, сосед!:) в этом месяце пришла платежка с 5,5 за метр, хотя кто-то писал о подорожании. Кстати, у вас обслуживание шлагбаумов и зеленой зоны тоже отдельной строкой идет? Первый раз в этом месяце написали и то, и другое, и просят уплатить сразу за 8 месяцев:)
меня очень многое не устраивает и я очень много об этом пишу но движемся мы в правильном направлении, еще никогда городская власть так много не делала для города, если вы не согласны - давайте поспорим, расскажите кто сделал больше и шо именно а бросаться штампами и перепрыгивать с одного на другое вместо аргументов - это без меня
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
как видно из видео - полиция охороны решила взять на себя функции патрульной полиции. Ждем с нетерпением, когда они захотят стать фискалами и будут вытаскивать из Бентияг водителей с вопросом "откуда баблишко на машину?". Будет дорожать.