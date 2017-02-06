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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1604160516061607>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:39

  Vlad442 написав:Куда нужно и куда не нужно инвестировать по регионам Украины.
https://www.obozrevatel.com/economics/r ... astyam.htm

Напечатаны общие показатели и не более, а на деле почти всегда и в депресняных регионах есть островки счастья.
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ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:52

  Mandarynka написав:
  mongo написав:Всем привет.Выскажите ваше мнение по ЖК "Poetica" ул. Дегтяревская, 25а, проект интересный,место не плохое.Даже при наличии всех разрешительных док.стоит ли связываться?

+ тоже послушаю

Если правильно помню то тут его уже обсуждали, короче можно брать если не на последние :?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:55

  kingkongovets написав:я вижу как из года в год преображается парк наталка на оболонской набережной - я его еще помню пустырем, куда причаливали баржи с арбузами из херсона и мы с кентами из ватерпольной команды их разгружали на летних каникулах в последних классах, тогда мы называли тот пустырь арбузовка

Это какие годы были, если не секрет?
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:05

  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:я вижу как из года в год преображается парк наталка на оболонской набережной - я его еще помню пустырем, куда причаливали баржи с арбузами из херсона и мы с кентами из ватерпольной команды их разгружали на летних каникулах в последних классах, тогда мы называли тот пустырь арбузовка

Это какие годы были, если не секрет?


середина 80х, 84-86 если точнее, арбузы разгружали на оболони и на трухановом еще
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:еще никогда городская власть так много не делала для города, если вы не согласны - давайте поспорим

с одной оговорочкой:
еще никогда в местных бюджетах не было так много денег, как после децентрализации.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:24

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:еще никогда городская власть так много не делала для города, если вы не согласны - давайте поспорим

с одной оговорочкой:
еще никогда в местных бюджетах не было так много денег, как после децентрализации.

Киева децентрализация не касается
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:28

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:еще никогда городская власть так много не делала для города, если вы не согласны - давайте поспорим

с одной оговорочкой:
еще никогда в местных бюджетах не было так много денег, как после децентрализации.

Киева децентрализация не касается


Нічого собі, :shock: таки Шоколадний не плох. Однако...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Забавный трюк освоили риелтеры. Находят ваше объявление. Делают перепост. А потом отправляют в ОЛХ заявку на изменение местоположения объекта. И вместо Киева, ваш объект уже светится, например, в Чернигове. Как они это делают - хз. Но со мной произошло именно так.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:39

чуть левее московского моста, как раз там где щас модный парк, дач не помню, там был огромный песчаный пустырь где выгуливали собак и гаражи возле техникума речфлота, пристани как таковой не было, баржи подходили прямо к берегу, арбузы по цепочке грузили на грузовые машины, заработок был шото в районе 10-15 рублей плюс по паре арбузов каждый с собой уносил, но прикол был в том шо мы туда ходили онли командой - конкуренция была жесткая
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 17 лип, 2018 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:39

  airmax78 написав:Забавный трюк освоили риелтеры. Находят ваше объявление. Делают перепост. А потом отправляют в ОЛХ заявку на изменение местоположения объекта. И вместо Киева, ваш объект уже светится, например, в Чернигове. Как они это делают - хз. Но со мной произошло именно так.

Попробуйте сделать то же самое с их объявами :mrgreen:
Faceless
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