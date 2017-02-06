Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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kingkongovets написав:я вижу как из года в год преображается парк наталка на оболонской набережной - я его еще помню пустырем, куда причаливали баржи с арбузами из херсона и мы с кентами из ватерпольной команды их разгружали на летних каникулах в последних классах, тогда мы называли тот пустырь арбузовка
kingkongovets написав:я вижу как из года в год преображается парк наталка на оболонской набережной - я его еще помню пустырем, куда причаливали баржи с арбузами из херсона и мы с кентами из ватерпольной команды их разгружали на летних каникулах в последних классах, тогда мы называли тот пустырь арбузовка
Это какие годы были, если не секрет?
середина 80х, 84-86 если точнее, арбузы разгружали на оболони и на трухановом еще
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Забавный трюк освоили риелтеры. Находят ваше объявление. Делают перепост. А потом отправляют в ОЛХ заявку на изменение местоположения объекта. И вместо Киева, ваш объект уже светится, например, в Чернигове. Как они это делают - хз. Но со мной произошло именно так.
чуть левее московского моста, как раз там где щас модный парк, дач не помню, там был огромный песчаный пустырь где выгуливали собак и гаражи возле техникума речфлота, пристани как таковой не было, баржи подходили прямо к берегу, арбузы по цепочке грузили на грузовые машины, заработок был шото в районе 10-15 рублей плюс по паре арбузов каждый с собой уносил, но прикол был в том шо мы туда ходили онли командой - конкуренция была жесткая
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 17 лип, 2018 14:40, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Забавный трюк освоили риелтеры. Находят ваше объявление. Делают перепост. А потом отправляют в ОЛХ заявку на изменение местоположения объекта. И вместо Киева, ваш объект уже светится, например, в Чернигове. Как они это делают - хз. Но со мной произошло именно так.