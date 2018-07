Додано: Вів 17 лип, 2018 14:05

Рыба-сом написав: kingkongovets написав: я вижу как из года в год преображается парк наталка на оболонской набережной - я его еще помню пустырем, куда причаливали баржи с арбузами из херсона и мы с кентами из ватерпольной команды их разгружали на летних каникулах в последних классах, тогда мы называли тот пустырь арбузовка

Это какие годы были, если не секрет? Это какие годы были, если не секрет?



середина 80х, 84-86 если точнее, арбузы разгружали на оболони и на трухановом еще середина 80х, 84-86 если точнее, арбузы разгружали на оболони и на трухановом еще

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.