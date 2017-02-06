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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1604160516061607

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:42

  airmax78 написав:Забавный трюк освоили риелтеры. Находят ваше объявление. Делают перепост. А потом отправляют в ОЛХ заявку на изменение местоположения объекта. И вместо Киева, ваш объект уже светится, например, в Чернигове. Как они это делают - хз. Но со мной произошло именно так.

Слив голосеево.
Часть вторая, ржачная/печальная/хеппиендная!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:47

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:О, ну это я только родился ))
Остатки дач там видели? Я про них только слышал.
ЗЫ а чего там разгружали, а не в гавани? Оттуда ж ещё хз как вывозить. И где пристань была? На входе в залив Наталка?



чуть левее московского моста, как раз там где щас модный парк, дач не помню, там был огромный песчаный пустырь где выгуливали собак и гаражи возле техникума речфлота, пристани как таковой не было, баржи подходили прямо к берегу, арбузы по цепочке грузили на грузовые машины, заработок был шото в районе 10-15 рублей плюс по паре арбузов каждый с собой уносил, но прикол был в том шо мы туда ходили онли командой - конкуренция была жесткая

А, ну так этот пустырь - это то место, где теперь "паруса" и "оазис". Парк чуть дальше был. На берегу того залива многие годы был "гаражный кооператив" лодочников - жёсткий индастриал ландшафт
Делай что должен, и будь что будет.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:54

  Рыба-сом написав:А, ну так этот пустырь - это то место, где теперь "паруса" и "оазис". Парк чуть дальше был. На берегу того залива многие годы был "гаражный кооператив" лодочников - жёсткий индастриал ландшафт


когда я жил в оазисе тот парк - еще заброшенный и зачуханный, куда жители домов с противоположной стороны героев сталинграда ходили бухать и жарить шашлыки - все называли именно арбузовкой, я никогда не слышал название "урочище наталка"
я имею в виду отрезок от парусов до кессона
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:56

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:А, ну так этот пустырь - это то место, где теперь "паруса" и "оазис". Парк чуть дальше был. На берегу того залива многие годы был "гаражный кооператив" лодочников - жёсткий индастриал ландшафт


когда я жил в оазисе тот парк - еще заброшенный и зачуханный, куда жители домов с противоположной стороны героев сталинграда ходили бухать и жарить шашлыки - все называли именно арбузовкой, я никогда не слышал название "урочище наталка"

Интересно. Ну, Наталку я только на карте видел - народ обычно "на Днепр" или "в парк" ходил, но про Арбузовку первый раз в жизни слышу :?
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:06

  Первый написав:
  airmax78 написав:Забавный трюк освоили риелтеры. Находят ваше объявление. Делают перепост. А потом отправляют в ОЛХ заявку на изменение местоположения объекта. И вместо Киева, ваш объект уже светится, например, в Чернигове. Как они это делают - хз. Но со мной произошло именно так.

Слив голосеево.
Часть вторая, ржачная/печальная/хеппиендная!

Не сыпьте соль на рану.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:26

  airmax78 написав:
  Первый написав:
  airmax78 написав:Забавный трюк освоили риелтеры. Находят ваше объявление. Делают перепост. А потом отправляют в ОЛХ заявку на изменение местоположения объекта. И вместо Киева, ваш объект уже светится, например, в Чернигове. Как они это делают - хз. Но со мной произошло именно так.

Слив голосеево.
Часть вторая, ржачная/печальная/хеппиендная!

Не сыпьте соль на рану.

Кажуть 2 рази в воду не входять...
Всім процвітання!
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