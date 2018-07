Додано: Вів 17 лип, 2018 14:54

Рыба-сом написав: А, ну так этот пустырь - это то место, где теперь "паруса" и "оазис". Парк чуть дальше был. На берегу того залива многие годы был "гаражный кооператив" лодочников - жёсткий индастриал ландшафт А, ну так этот пустырь - это то место, где теперь "паруса" и "оазис". Парк чуть дальше был. На берегу того залива многие годы был "гаражный кооператив" лодочников - жёсткий индастриал ландшафт



когда я жил в оазисе тот парк - еще заброшенный и зачуханный, куда жители домов с противоположной стороны героев сталинграда ходили бухать и жарить шашлыки - все называли именно арбузовкой, я никогда не слышал название "урочище наталка"

я имею в виду отрезок от парусов до кессона когда я жил в оазисе тот парк - еще заброшенный и зачуханный, куда жители домов с противоположной стороны героев сталинграда ходили бухать и жарить шашлыки - все называли именно арбузовкой, я никогда не слышал название "урочище наталка"я имею в виду отрезок от парусов до кессона

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.