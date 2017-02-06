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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1606160716081609>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:35

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  kingkongovets написав:миллиарды мух не могут ошибаться

Зображення

«загазованный центр» говорили они


в центре зачастую коптит прямо под окнами.


ну шоп стока сразу да еще и грузовых в центре не бывает, да и деревьев там побольше
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:39

  kingkongovets написав:
ну шоп стока сразу да еще и грузовых в центре не бывает, да и деревьев там побольше


жара+пробка и я в центре начинаю задыхаться например. если бы и жил, то без детей и на этаже повыше.ну а позняки с осокорками та еще вонючка и без пробок
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  kingkongovets написав:
ну шоп стока сразу да еще и грузовых в центре не бывает, да и деревьев там побольше


жара+пробка и я в центре начинаю задыхаться например. если бы и жил, то без детей и на этаже повыше.ну а позняки с осокорками та еще вонючка и без пробок


я задыхался в оазисе летом с окнами во двор - про окна на гс ваще молчу, там жесть - а когда в центр переехал стало норм, вокруг деревья, живешь как в парке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:49

  trololo написав:
  kingkongovets написав:
ну шоп стока сразу да еще и грузовых в центре не бывает, да и деревьев там побольше


жара+пробка и я в центре начинаю задыхаться например. если бы и жил, то без детей и на этаже повыше.ну а позняки с осокорками та еще вонючка и без пробок

Дайте фото пробок например на П.Орлика или Липской 8)
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:52

  Прохожий написав:
  trololo написав:
  kingkongovets написав:
ну шоп стока сразу да еще и грузовых в центре не бывает, да и деревьев там побольше


жара+пробка и я в центре начинаю задыхаться например. если бы и жил, то без детей и на этаже повыше.ну а позняки с осокорками та еще вонючка и без пробок

Дайте фото пробок например на П.Орлика или Липской 8)


ну центр разный бывает, не спорю, что не весь загазован. в даймонд хиле например проблем нет :) как-то прошелся с детьми из музея на хмельницкого до парка шевченко - такого газу хапнул, два часа мутило потом. бррр. тоже самое на жилянской-сакса
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  Прохожий написав:
  trololo написав:[quote="4409643:kingkongovets"]

ну шоп стока сразу да еще и грузовых в центре не бывает, да и деревьев там побольше


жара+пробка и я в центре начинаю задыхаться например. если бы и жил, то без детей и на этаже повыше.ну а позняки с осокорками та еще вонючка и без пробок

Дайте фото пробок например на П.Орлика или Липской 8)


ну центр разный бывает, не спорю, что не весь загазован. в даймонд хиле например проблем нет :) как-то прошелся с детьми из музея на хмельницкого до парка шевченко - такого газу хапнул, два часа мутило потом. бррр. тоже самое на жилянской-сакса[/quote]

и на большой васильковской/антоновича жесть, а вот на пагорбах норм)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ждите не инвестируйте, начнется очередной девал, застройщики цены в гривнах подымают со значительной задержкой. Какой смысл вкидываться сейчас в панике, когда новые котлованы роют регулярно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:06

  kingkongovets написав:миллиарды мух не могут ошибаться

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«загазованный центр» говорили они


Мда... подтверждаю. Я случайно с работы сегодня раньше уехал и поехал на дачу жаришь шашлычок и запивать аперолем. Ехал а 17.00 и проскочил. Но уже явно было что через пол часа будет калапс.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:08

  Zebra написав:Ждите не инвестируйте, начнется очередной девал, застройщики цены в гривнах подымают со значительной задержкой. Какой смысл вкидываться сейчас в панике, когда новые котлованы роют регулярно.


Сейчас застройщики грамотные, и все эти нюансы прописаны в договоре
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:08

  trololo написав:
  kingkongovets написав:миллиарды мух не могут ошибаться

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«загазованный центр» говорили они


в центре зачастую коптит прямо под окнами.

Наверно по примеру пиндосов в LA и NY надо вводить нормы жёстче Евро6. А не б*** с корытами пердящими по голове гладить. Ну и обязать ставить на имеющиеся авто 20го века катализаторы и потом мучать экологической полицией и штрафами в цену пыхтелко-перделки(к Богданам и Эталонам это тоже относится).
Кто был на Манхеттене - там воняет сильно при стоячей пробке в час-пик?
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