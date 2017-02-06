ну шоп стока сразу да еще и грузовых в центре не бывает, да и деревьев там побольше
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Додано: Вів 17 лип, 2018 18:35
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ну шоп стока сразу да еще и грузовых в центре не бывает, да и деревьев там побольше
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 17 лип, 2018 18:39
жара+пробка и я в центре начинаю задыхаться например. если бы и жил, то без детей и на этаже повыше.ну а позняки с осокорками та еще вонючка и без пробок
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 17 лип, 2018 18:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я задыхался в оазисе летом с окнами во двор - про окна на гс ваще молчу, там жесть - а когда в центр переехал стало норм, вокруг деревья, живешь как в парке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 17 лип, 2018 18:49
Дайте фото пробок например на П.Орлика или Липской
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Вів 17 лип, 2018 18:52
ну центр разный бывает, не спорю, что не весь загазован. в даймонд хиле например проблем нет как-то прошелся с детьми из музея на хмельницкого до парка шевченко - такого газу хапнул, два часа мутило потом. бррр. тоже самое на жилянской-сакса
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 17 лип, 2018 18:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ну центр разный бывает, не спорю, что не весь загазован. в даймонд хиле например проблем нет как-то прошелся с детьми из музея на хмельницкого до парка шевченко - такого газу хапнул, два часа мутило потом. бррр. тоже самое на жилянской-сакса[/quote]
и на большой васильковской/антоновича жесть, а вот на пагорбах норм)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 17 лип, 2018 19:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ждите не инвестируйте, начнется очередной девал, застройщики цены в гривнах подымают со значительной задержкой. Какой смысл вкидываться сейчас в панике, когда новые котлованы роют регулярно.
Додано: Вів 17 лип, 2018 19:06
Додано: Вів 17 лип, 2018 19:08
Додано: Вів 17 лип, 2018 19:08
Наверно по примеру пиндосов в LA и NY надо вводить нормы жёстче Евро6. А не б*** с корытами пердящими по голове гладить. Ну и обязать ставить на имеющиеся авто 20го века катализаторы и потом мучать экологической полицией и штрафами в цену пыхтелко-перделки(к Богданам и Эталонам это тоже относится).
Кто был на Манхеттене - там воняет сильно при стоячей пробке в час-пик?
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