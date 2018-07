Додано: Вів 17 лип, 2018 18:35

trololo написав: kingkongovets написав: миллиарды мух не могут ошибаться







«загазованный центр» говорили они миллиарды мух не могут ошибаться«загазованный центр» говорили они



в центре зачастую коптит прямо под окнами. в центре зачастую коптит прямо под окнами.



ну шоп стока сразу да еще и грузовых в центре не бывает, да и деревьев там побольше ну шоп стока сразу да еще и грузовых в центре не бывает, да и деревьев там побольше

