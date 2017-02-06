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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1606160716081609

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:09

Zebra
Значит, Человек-Зебра присмотрел себе объект для инвестирования :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:11

  trololo написав:
  kingkongovets написав:
ну шоп стока сразу да еще и грузовых в центре не бывает, да и деревьев там побольше


жара+пробка и я в центре начинаю задыхаться например. если бы и жил, то без детей и на этаже повыше.ну а позняки с осокорками та еще вонючка и без пробок


Я в центре например живу. После 17.00 и все выходные дороги пустые. Хоть выходи с детьми и играй в футбол на проезжей части. Пустота. Зато, в субботу или в вс приезжаешь на пох а там ад
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:13

  Zebra написав:Ждите не инвестируйте, начнется очередной девал, застройщики цены в гривнах подымают со значительной задержкой. Какой смысл вкидываться сейчас в панике, когда новые котлованы роют регулярно.

При дорогом долларе вам достроят:
А) если не захотят банкрутнуться и кинуть лоха-инвестора
Б)будут толпы народа, готовых работать за булку без масла 14 часом руками в день на +40 и -10 на улице при том, что руки не из ж0пы.
Ну про то, что в пшекии и западнее пряморукие неплохо зарабатывают даже без ВО все наверно в курсе.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У меня вопрос, хотел бы узнат вообще мнение. Тк сейчас особо некуда инвестировать, надвигая есть, овгз валютные есть как альтернатива депо. Хочу купить акций газпрома в ближайшем будущем(завтра отсечка по дивам и он упадёт). С перспективой роста на 200-250 рублей в течениии Года-полтора.
Что скажете?
Стоит ли пренебречь принципами ради денег? Деньги не пахнут ведь.
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:22

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:Кто был на Манхеттене - там воняет сильно при стоячей пробке в час-пик?


он остров и продувается со всех сторон норм, но и на трак-стапе во флориде летом, когда у сотни траков на жаре моторы и айпиюшки молотят шоп кондеры и риферы работали дышать можно - все эти новомодные фильтры с мочевиной реально работают

зы: мне антоновича очень чем то манхеттен напоминает)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 17 лип, 2018 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:26

  барабашов написав:
  Zebra написав:Ждите не инвестируйте, начнется очередной девал, застройщики цены в гривнах подымают со значительной задержкой. Какой смысл вкидываться сейчас в панике, когда новые котлованы роют регулярно.

При дорогом долларе вам достроят:
А) если не захотят банкрутнуться и кинуть лоха-инвестора
Б)будут толпы народа, готовых работать за булку без масла 14 часом руками в день на +40 и -10 на улице при том, что руки не из ж0пы.
Ну про то, что в пшекии и западнее пряморукие неплохо зарабатывают даже без ВО все наверно в курсе.

Будет кризис перепроизводства. Много построенных домов имеют не проданные квариры, на реализацию которых уходит часто не один год. Да, может быть не выгодный этаж, но ценник в гривнах на такие неликвидные квартиры застройщики не меняют при девале, лишь бы продались быстрее.
Zebra
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