Zebra
Значит, Человек-Зебра присмотрел себе объект для инвестирования
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 лип, 2018 19:11
Я в центре например живу. После 17.00 и все выходные дороги пустые. Хоть выходи с детьми и играй в футбол на проезжей части. Пустота. Зато, в субботу или в вс приезжаешь на пох а там ад
Додано: Вів 17 лип, 2018 19:13
При дорогом долларе вам достроят:
А) если не захотят банкрутнуться и кинуть лоха-инвестора
Б)будут толпы народа, готовых работать за булку без масла 14 часом руками в день на +40 и -10 на улице при том, что руки не из ж0пы.
Ну про то, что в пшекии и западнее пряморукие неплохо зарабатывают даже без ВО все наверно в курсе.
Додано: Вів 17 лип, 2018 19:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У меня вопрос, хотел бы узнат вообще мнение. Тк сейчас особо некуда инвестировать, надвигая есть, овгз валютные есть как альтернатива депо. Хочу купить акций газпрома в ближайшем будущем(завтра отсечка по дивам и он упадёт). С перспективой роста на 200-250 рублей в течениии Года-полтора.
Что скажете?
Стоит ли пренебречь принципами ради денег? Деньги не пахнут ведь.
Додано: Вів 17 лип, 2018 19:22
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
он остров и продувается со всех сторон норм, но и на трак-стапе во флориде летом, когда у сотни траков на жаре моторы и айпиюшки молотят шоп кондеры и риферы работали дышать можно - все эти новомодные фильтры с мочевиной реально работают
зы: мне антоновича очень чем то манхеттен напоминает)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 17 лип, 2018 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 17 лип, 2018 19:26
Будет кризис перепроизводства. Много построенных домов имеют не проданные квариры, на реализацию которых уходит часто не один год. Да, может быть не выгодный этаж, но ценник в гривнах на такие неликвидные квартиры застройщики не меняют при девале, лишь бы продались быстрее.
Додано: Вів 17 лип, 2018 20:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
чё собрались покупать? неликвид?
когда девал?
кстати зебры родственники аленей, не?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 17 лип, 2018 20:55
изумрудный это не центр
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 17 лип, 2018 21:16
Если купить овно по дешёвке под аренду - то вполне вариант. В расчёте на рост рано или поздно. И по текущему курсу рубить там 12-15% с понаехов годовых. Но проще же в хрущ около метрА вложиться, и порог ниже, и на меньшую аренду желающих больше + маленькая площадь, дешевле ремонт.
Пусть Зёбра даст примеры низкой цены понравившейся непроданной квартиры в новострое. Потрём с трибеками и владами почём хоть сдать её можно, может там и в этом плане неликвид.
Да и девал до скольки планируется - 30, 33, ...?
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