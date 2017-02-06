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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1607160816091610>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:09

Zebra
Значит, Человек-Зебра присмотрел себе объект для инвестирования :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:11

  trololo написав:
  kingkongovets написав:
ну шоп стока сразу да еще и грузовых в центре не бывает, да и деревьев там побольше


жара+пробка и я в центре начинаю задыхаться например. если бы и жил, то без детей и на этаже повыше.ну а позняки с осокорками та еще вонючка и без пробок


Я в центре например живу. После 17.00 и все выходные дороги пустые. Хоть выходи с детьми и играй в футбол на проезжей части. Пустота. Зато, в субботу или в вс приезжаешь на пох а там ад
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:13

  Zebra написав:Ждите не инвестируйте, начнется очередной девал, застройщики цены в гривнах подымают со значительной задержкой. Какой смысл вкидываться сейчас в панике, когда новые котлованы роют регулярно.

При дорогом долларе вам достроят:
А) если не захотят банкрутнуться и кинуть лоха-инвестора
Б)будут толпы народа, готовых работать за булку без масла 14 часом руками в день на +40 и -10 на улице при том, что руки не из ж0пы.
Ну про то, что в пшекии и западнее пряморукие неплохо зарабатывают даже без ВО все наверно в курсе.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У меня вопрос, хотел бы узнат вообще мнение. Тк сейчас особо некуда инвестировать, надвигая есть, овгз валютные есть как альтернатива депо. Хочу купить акций газпрома в ближайшем будущем(завтра отсечка по дивам и он упадёт). С перспективой роста на 200-250 рублей в течениии Года-полтора.
Что скажете?
Стоит ли пренебречь принципами ради денег? Деньги не пахнут ведь.
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:22

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:Кто был на Манхеттене - там воняет сильно при стоячей пробке в час-пик?


он остров и продувается со всех сторон норм, но и на трак-стапе во флориде летом, когда у сотни траков на жаре моторы и айпиюшки молотят шоп кондеры и риферы работали дышать можно - все эти новомодные фильтры с мочевиной реально работают

зы: мне антоновича очень чем то манхеттен напоминает)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 17 лип, 2018 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:26

  барабашов написав:
  Zebra написав:Ждите не инвестируйте, начнется очередной девал, застройщики цены в гривнах подымают со значительной задержкой. Какой смысл вкидываться сейчас в панике, когда новые котлованы роют регулярно.

При дорогом долларе вам достроят:
А) если не захотят банкрутнуться и кинуть лоха-инвестора
Б)будут толпы народа, готовых работать за булку без масла 14 часом руками в день на +40 и -10 на улице при том, что руки не из ж0пы.
Ну про то, что в пшекии и западнее пряморукие неплохо зарабатывают даже без ВО все наверно в курсе.

Будет кризис перепроизводства. Много построенных домов имеют не проданные квариры, на реализацию которых уходит часто не один год. Да, может быть не выгодный этаж, но ценник в гривнах на такие неликвидные квартиры застройщики не меняют при девале, лишь бы продались быстрее.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:Будет кризис перепроизводства. Много построенных домов имеют не проданные квариры, на реализацию которых уходит часто не один год. Да, может быть не выгодный этаж, но ценник в гривнах на такие неликвидные квартиры застройщики не меняют при девале, лишь бы продались быстрее.

чё собрались покупать? неликвид?
когда девал?
кстати зебры родственники аленей, не? 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:55

  OzzyR написав:
  trololo написав:
  kingkongovets написав:
ну шоп стока сразу да еще и грузовых в центре не бывает, да и деревьев там побольше


жара+пробка и я в центре начинаю задыхаться например. если бы и жил, то без детей и на этаже повыше.ну а позняки с осокорками та еще вонючка и без пробок


Я в центре например живу. После 17.00 и все выходные дороги пустые. Хоть выходи с детьми и играй в футбол на проезжей части. Пустота. Зато, в субботу или в вс приезжаешь на пох а там ад


изумрудный это не центр
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:59

  trololo написав:
  OzzyR написав:
изумрудный это не центр

Да вы шо?)))
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:16

  Прохожий написав:
  Zebra написав:Будет кризис перепроизводства. Много построенных домов имеют не проданные квариры, на реализацию которых уходит часто не один год. Да, может быть не выгодный этаж, но ценник в гривнах на такие неликвидные квартиры застройщики не меняют при девале, лишь бы продались быстрее.

чё собрались покупать? неликвид?
когда девал?
кстати зебры родственники аленей, не? 8)

Если купить овно по дешёвке под аренду - то вполне вариант. В расчёте на рост рано или поздно. И по текущему курсу рубить там 12-15% с понаехов годовых. Но проще же в хрущ около метрА вложиться, и порог ниже, и на меньшую аренду желающих больше + маленькая площадь, дешевле ремонт.
Пусть Зёбра даст примеры низкой цены понравившейся непроданной квартиры в новострое. Потрём с трибеками и владами почём хоть сдать её можно, может там и в этом плане неликвид.
Да и девал до скольки планируется - 30, 33, ...?
барабашов
 
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