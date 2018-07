Додано: Вів 17 лип, 2018 19:22

барабашов написав: Кто был на Манхеттене - там воняет сильно при стоячей пробке в час-пик?



он остров и продувается со всех сторон норм, но и на трак-стапе во флориде летом, когда у сотни траков на жаре моторы и айпиюшки молотят шоп кондеры и риферы работали дышать можно - все эти новомодные фильтры с мочевиной реально работают



зы: мне антоновича очень чем то манхеттен напоминает) он остров и продувается со всех сторон норм, но и на трак-стапе во флориде летом, когда у сотни траков на жаре моторы и айпиюшки молотят шоп кондеры и риферы работали дышать можно - все эти новомодные фильтры с мочевиной реально работаютзы: мне антоновича очень чем то манхеттен напоминает)

Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 17 лип, 2018 19:29, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.