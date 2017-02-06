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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1607160816091610

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:19

trololo
Тут Мельникова 18б - Парус - как квартиру в центре выкладывали ссылкой на ЛОХ.
5-6км по прямой(вертолётом) до Гулливера. Точно центр :mrgreen: Хотя ремонт и дом норм.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

OzzyR написав:
  trololo написав:
  OzzyR написав:
изумрудный это не центр

Да вы шо?)))


да точно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:32

  OzzyR написав:
  trololo написав:
  OzzyR написав:
изумрудный это не центр

Да вы шо?)))


центр по другую сторону железки
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  OzzyR написав:
  trololo написав:[quote="4409671:OzzyR"]

изумрудный это не центр

Да вы шо?)))


центр по другую сторону железки[/quote]

лыбеди
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:44

  kingkongovets написав:
лыбеди


не могу назвать єту канализацию "рекой" и вообще каким то ориентиром
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:54

  kingkongovets написав:
trololo написав:
изумрудный это не центр

Да вы шо?)))[/quote]

центр по другую сторону железки[/quote]

лыбеди[/quote]
Центр у каждого свой, кому Лыбедская площадь центр, а кому Ленинградская.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:55

  trololo написав:
  kingkongovets написав:
лыбеди


не могу назвать єту канализацию "рекой" и вообще каким то ориентиром


киев был построен в излучине днепра, лыбеди и почайны
ширина лыбеди достигала километра в районе нынешней лыбедской площади и эта река была судоходной
вообще все древнейшие улицы киева были построены вдоль русел рек и на склонах оврагов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 22:01

kingkongovets
Да Днепр сейчас у вас уже километра. Может общая дельта была такой в месте слияния? Карт кстати тех времён нет? Ранее Днепр был уже минимум вдвое перед плотинами(не там где водохранилища типа как перед Днепрогэсом).
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 22:03

  kingkongovets написав:ширина лыбеди достигала километра в районе нынешней лыбедской площади и эта река была судоходной


думаю єто пиз**ж. хотя историкам-геологам виднее
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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