trololo
Тут Мельникова 18б - Парус - как квартиру в центре выкладывали ссылкой на ЛОХ.
5-6км по прямой(вертолётом) до Гулливера. Точно центр Хотя ремонт и дом норм.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 21:19
trololo
Тут Мельникова 18б - Парус - как квартиру в центре выкладывали ссылкой на ЛОХ.
5-6км по прямой(вертолётом) до Гулливера. Точно центр Хотя ремонт и дом норм.
Додано: Вів 17 лип, 2018 21:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 17 лип, 2018 21:32
центр по другую сторону железки
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 17 лип, 2018 21:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
центр по другую сторону железки[/quote]
лыбеди
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 17 лип, 2018 21:44
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 17 лип, 2018 21:54
Додано: Вів 17 лип, 2018 21:55
киев был построен в излучине днепра, лыбеди и почайны
ширина лыбеди достигала километра в районе нынешней лыбедской площади и эта река была судоходной
вообще все древнейшие улицы киева были построены вдоль русел рек и на склонах оврагов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 17 лип, 2018 22:01
kingkongovets
Да Днепр сейчас у вас уже километра. Может общая дельта была такой в месте слияния? Карт кстати тех времён нет? Ранее Днепр был уже минимум вдвое перед плотинами(не там где водохранилища типа как перед Днепрогэсом).
Додано: Вів 17 лип, 2018 22:03
думаю єто пиз**ж. хотя историкам-геологам виднее
главное оружие рашистов - ложь
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