Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Zebra написав:Будет кризис перепроизводства. Много построенных домов имеют не проданные квариры, на реализацию которых уходит часто не один год. Да, может быть не выгодный этаж, но ценник в гривнах на такие неликвидные квартиры застройщики не меняют при девале, лишь бы продались быстрее.
Если купить овно по дешёвке под аренду - то вполне вариант. В расчёте на рост рано или поздно. И по текущему курсу рубить там 12-15% с понаехов годовых. Но проще же в хрущ около метрА вложиться, и порог ниже, и на меньшую аренду желающих больше + маленькая площадь, дешевле ремонт. Пусть Зёбра даст примеры низкой цены понравившейся непроданной квартиры в новострое. Потрём с трибеками и владами почём хоть сдать её можно, может там и в этом плане неликвид. Да и девал до скольки планируется - 30, 33, ...?
не могу назвать єту канализацию "рекой" и вообще каким то ориентиром
киев был построен в излучине днепра, лыбеди и почайны ширина лыбеди достигала километра в районе нынешней лыбедской площади и эта река была судоходной вообще все древнейшие улицы киева были построены вдоль русел рек и на склонах оврагов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets Да Днепр сейчас у вас уже километра. Может общая дельта была такой в месте слияния? Карт кстати тех времён нет? Ранее Днепр был уже минимум вдвое перед плотинами(не там где водохранилища типа как перед Днепрогэсом).