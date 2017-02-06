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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1608160916101611>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:16

  Прохожий написав:
  Zebra написав:Будет кризис перепроизводства. Много построенных домов имеют не проданные квариры, на реализацию которых уходит часто не один год. Да, может быть не выгодный этаж, но ценник в гривнах на такие неликвидные квартиры застройщики не меняют при девале, лишь бы продались быстрее.

чё собрались покупать? неликвид?
когда девал?
кстати зебры родственники аленей, не? 8)

Если купить овно по дешёвке под аренду - то вполне вариант. В расчёте на рост рано или поздно. И по текущему курсу рубить там 12-15% с понаехов годовых. Но проще же в хрущ около метрА вложиться, и порог ниже, и на меньшую аренду желающих больше + маленькая площадь, дешевле ремонт.
Пусть Зёбра даст примеры низкой цены понравившейся непроданной квартиры в новострое. Потрём с трибеками и владами почём хоть сдать её можно, может там и в этом плане неликвид.
Да и девал до скольки планируется - 30, 33, ...?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:19

trololo
Тут Мельникова 18б - Парус - как квартиру в центре выкладывали ссылкой на ЛОХ.
5-6км по прямой(вертолётом) до Гулливера. Точно центр :mrgreen: Хотя ремонт и дом норм.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

OzzyR написав:
  trololo написав:
  OzzyR написав:
изумрудный это не центр

Да вы шо?)))


да точно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:32

  OzzyR написав:
  trololo написав:
  OzzyR написав:
изумрудный это не центр

Да вы шо?)))


центр по другую сторону железки
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  OzzyR написав:
  trololo написав:[quote="4409671:OzzyR"]

изумрудный это не центр

Да вы шо?)))


центр по другую сторону железки[/quote]

лыбеди
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:44

  kingkongovets написав:
лыбеди


не могу назвать єту канализацию "рекой" и вообще каким то ориентиром
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:54

  kingkongovets написав:
trololo написав:
изумрудный это не центр

Да вы шо?)))[/quote]

центр по другую сторону железки[/quote]

лыбеди[/quote]
Центр у каждого свой, кому Лыбедская площадь центр, а кому Ленинградская.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:55

  trololo написав:
  kingkongovets написав:
лыбеди


не могу назвать єту канализацию "рекой" и вообще каким то ориентиром


киев был построен в излучине днепра, лыбеди и почайны
ширина лыбеди достигала километра в районе нынешней лыбедской площади и эта река была судоходной
вообще все древнейшие улицы киева были построены вдоль русел рек и на склонах оврагов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 22:01

kingkongovets
Да Днепр сейчас у вас уже километра. Может общая дельта была такой в месте слияния? Карт кстати тех времён нет? Ранее Днепр был уже минимум вдвое перед плотинами(не там где водохранилища типа как перед Днепрогэсом).
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 22:03

  kingkongovets написав:ширина лыбеди достигала километра в районе нынешней лыбедской площади и эта река была судоходной


думаю єто пиз**ж. хотя историкам-геологам виднее
главное оружие рашистов - ложь
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