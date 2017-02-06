Додано: Вів 17 лип, 2018 22:19

airmax78 написав: Забавный трюк освоили риелтеры. Находят ваше объявление. Делают перепост. А потом отправляют в ОЛХ заявку на изменение местоположения объекта. И вместо Киева, ваш объект уже светится, например, в Чернигове. Как они это делают - хз. Но со мной произошло именно так. Забавный трюк освоили риелтеры. Находят ваше объявление. Делают перепост. А потом отправляют в ОЛХ заявку на изменение местоположения объекта. И вместо Киева, ваш объект уже светится, например, в Чернигове. Как они это делают - хз. Но со мной произошло именно так.

А зачем они это делают? Пытаются направить покупателей по ложному следу в Чернигов, чтобы избавиться от конкурента? Кстати, будьте осторожны, чем-то напоминает перемещение Лиходеева из Мастера и Маргариты. Сидите Вы в своей квартире, ждете покупателя на просмотр, а покупатель не приходит. Выходите на улицу и видите, что квартира Ваша ни в каком не в Киеве, а в Чернигове. И всё, все планы выгодно продать идут прахом. Потому, что кому нужна такая квартира в Чернигове, там нет ценителей МОПов. И Вы в холодном поту бежите по черниговским улицам, пытаетесь что-то сказать прохожим, открывая пересохший беззвучный рот, но от Вас с испугом шарахаются и не хотят слушать про Голосеево, МОПы и тренды на КРЖН.