1846 год, хорошее разрешение
недавно в архиве французского генштаба нашли
а ваще много карт еще есть
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 лип, 2018 22:16
1846 год, хорошее разрешение
недавно в архиве французского генштаба нашли
а ваще много карт еще есть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 17 лип, 2018 22:19
А зачем они это делают? Пытаются направить покупателей по ложному следу в Чернигов, чтобы избавиться от конкурента? Кстати, будьте осторожны, чем-то напоминает перемещение Лиходеева из Мастера и Маргариты. Сидите Вы в своей квартире, ждете покупателя на просмотр, а покупатель не приходит. Выходите на улицу и видите, что квартира Ваша ни в каком не в Киеве, а в Чернигове. И всё, все планы выгодно продать идут прахом. Потому, что кому нужна такая квартира в Чернигове, там нет ценителей МОПов. И Вы в холодном поту бежите по черниговским улицам, пытаетесь что-то сказать прохожим, открывая пересохший беззвучный рот, но от Вас с испугом шарахаются и не хотят слушать про Голосеево, МОПы и тренды на КРЖН.
Додано: Вів 17 лип, 2018 22:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Может неликвидные и даром не нужны?
Ликвидные варианты разобрали в первые дни-месяцы продаж, если хороший дом. Остальное в течении года. В построенных хороших домах не остается к сдаче ничего. В плохих и дорогих домах остаются плохие квартиры.
Додано: Вів 17 лип, 2018 23:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну что, как я и говорил Бомбер начал устойчиво рости.
Додано: Вів 17 лип, 2018 23:08
Додано: Вів 17 лип, 2018 23:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Политологи пророчат осенние политические качели. Хотя я предпосылок не вижу. Зарплаты растут, работа есть.
Додано: Вів 17 лип, 2018 23:24
Додано: Вів 17 лип, 2018 23:38
Додано: Вів 17 лип, 2018 23:44
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