Додано: Вів 17 лип, 2018 22:16

барабашов написав: kingkongovets

Да Днепр сейчас у вас уже километра. Может общая дельта была такой в месте слияния? Карт кстати тех времён нет? Ранее Днепр был уже минимум вдвое перед плотинами(не там где водохранилища типа как перед Днепрогэсом). Да Днепр сейчас у вас уже километра. Может общая дельта была такой в месте слияния? Карт кстати тех времён нет? Ранее Днепр был уже минимум вдвое перед плотинами(не там где водохранилища типа как перед Днепрогэсом).



1846 год, хорошее разрешение

недавно в архиве французского генштаба нашли

а ваще много карт еще есть



