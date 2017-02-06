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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1609161016111612>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 22:16

  барабашов написав:kingkongovets
Да Днепр сейчас у вас уже километра. Может общая дельта была такой в месте слияния? Карт кстати тех времён нет? Ранее Днепр был уже минимум вдвое перед плотинами(не там где водохранилища типа как перед Днепрогэсом).


1846 год, хорошее разрешение
недавно в архиве французского генштаба нашли
а ваще много карт еще есть

https://dropmefiles.com/fY8Bn
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 22:19

  airmax78 написав:Забавный трюк освоили риелтеры. Находят ваше объявление. Делают перепост. А потом отправляют в ОЛХ заявку на изменение местоположения объекта. И вместо Киева, ваш объект уже светится, например, в Чернигове. Как они это делают - хз. Но со мной произошло именно так.


А зачем они это делают? Пытаются направить покупателей по ложному следу в Чернигов, чтобы избавиться от конкурента? Кстати, будьте осторожны, чем-то напоминает перемещение Лиходеева из Мастера и Маргариты. Сидите Вы в своей квартире, ждете покупателя на просмотр, а покупатель не приходит. Выходите на улицу и видите, что квартира Ваша ни в каком не в Киеве, а в Чернигове. И всё, все планы выгодно продать идут прахом. Потому, что кому нужна такая квартира в Чернигове, там нет ценителей МОПов. И Вы в холодном поту бежите по черниговским улицам, пытаетесь что-то сказать прохожим, открывая пересохший беззвучный рот, но от Вас с испугом шарахаются и не хотят слушать про Голосеево, МОПы и тренды на КРЖН.
Егор
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 22:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:Будет кризис перепроизводства. Много построенных домов имеют не проданные квариры, на реализацию которых уходит часто не один год. Да, может быть не выгодный этаж, но ценник в гривнах на такие неликвидные квартиры застройщики не меняют при девале, лишь бы продались быстрее.

Может неликвидные и даром не нужны?
Ликвидные варианты разобрали в первые дни-месяцы продаж, если хороший дом. Остальное в течении года. В построенных хороших домах не остается к сдаче ничего. В плохих и дорогих домах остаются плохие квартиры.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 23:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну что, как я и говорил Бомбер начал устойчиво рости.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 23:08

  Оранжевый-хит сезона написав:Ну что, как я и говорил Бомбер начал устойчиво рости.


вы имеете ввиду - рости по посещаемости ? :mrgreen:
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 23:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Политологи пророчат осенние политические качели. Хотя я предпосылок не вижу. Зарплаты растут, работа есть.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 23:24

  Оранжевый-хит сезона написав:Политологи пророчат осенние политические качели. Хотя я предпосылок не вижу. Зарплаты растут, работа есть.


в 2008 тоже особо предпосылок не видели
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 23:38

  baraka написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Ну что, как я и говорил Бомбер начал устойчиво рости.


вы имеете ввиду - рости по посещаемости ? :mrgreen:

та нет я о цене метра
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 23:44

  Оранжевый-хит сезона написав:
  baraka написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Ну что, как я и говорил Бомбер начал устойчиво рости.


вы имеете ввиду - рости по посещаемости ? :mrgreen:

та нет я о цене метра


надо видео оранжа убрать...

:mrgreen:
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 00:09

  Егор написав:
  airmax78 написав:Забавный трюк освоили риелтеры. Находят ваше объявление. Делают перепост. А потом отправляют в ОЛХ заявку на изменение местоположения объекта. И вместо Киева, ваш объект уже светится, например, в Чернигове. Как они это делают - хз. Но со мной произошло именно так.

Как дама из провинции, докладываю - это примитивные заманухи, и выставляются по цене ниже средней. Звонишь риелтору, они "ой уже продана", а у нас есть 1,2,3.
Не знаю, как по Киеву, но у нас полно предложений пустышек по заниженным ценникам, даже мысль пробегала конспирорлогическая - специально цену сбивают.
vhata
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