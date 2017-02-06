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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Понаехал
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Додано: Сер 18 лип, 2018 03:18
Оранжевый-хит сезона написав:
Политологи пророчат осенние политические качели. Хотя я предпосылок не вижу. Зарплаты растут, работа есть.
У мире начинаются торговые войны, но Украину они конечно обойдут стороной.
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Zebra
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