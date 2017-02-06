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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1609161016111612

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 00:19

  baraka написав:надо видео оранжа убрать...
:mrgreen:

прировнять видео ЖК Фанта к порнограции, а размещение вашего видео к ее распространению! :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 03:18

  Оранжевый-хит сезона написав:Политологи пророчат осенние политические качели. Хотя я предпосылок не вижу. Зарплаты растут, работа есть.

У мире начинаются торговые войны, но Украину они конечно обойдут стороной.
Zebra
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